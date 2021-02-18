15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Украинская авиакомпания запустила «рейс в никуда»
Полет пройдет над Киевом и Чернобыльской зоной.
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Украинская авиакомпания МАУ решила последовать примеру своих зарубежных коллег и создала
В рамках этого рейса пассажиры «смогут увидеть мир глазами пилотов». Сообщается, что вместе с пассажирами в салоне самолета полетят и несколько действующих пилотов, которые будут рассказывать интересные истории из своей работы и отвечать на вопросы. Кроме того, пассажиры смогут заглянуть в кабину пилотов и сделать там селфи.
Сообщается, что первый рейс в никуда состоится 7 марта, а билеты (их всего сто) стоили 75 долларов и были раскуплены за три дня. Второй рейс запланирован на 13 марта, и поскольку экскурсионный полет оказался востребованным, авиакомпания намерена продолжить такие рейсы и в будущем.
Екатерина Гура