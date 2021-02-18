В США из-за ковида срок жизни снизился максимально со времен Второй мировой

Ожидаемая продолжительность жизни показывает сколько времени в среднем проживет человек, который родился в конкретный отрезок времени. По словам руководителя отдела статистики центров Роберта Андерсона, последний раз такой резкий спад фиксировался в 1940-х годах во время Второй мировой войны.
В целом, в первой половине 2020 года средний срок жизни американца равнялся 77,8 лет по сравнению с 78,8 годом ранее. Для мужчин этот показатель составил 75,1 года, а для женщин — 80,5 лет.
По предварительным данным, сильнее всего пострадали представители меньшинств. Так, продолжительность жизни среди афроамериканцев упала почти на три года, а среди людей латиноамериканского происхождения — почти на два года.
В среднем продолжительность жизни белых людей в США упала на 0,8 года — до 78 лет. У испаноязычных она составила 79,9 года, а у афроамериканцев — 72 года. При этом в целом этот показатель для испаноязычных выше, чем у других групп населения.
Доктор Кирстен Биббинс-Доминго из Университета Калифорнии в Сан-Франциско отметила, что с учетом показателей второго полугодия общие данные будут еще хуже. По ее мнению, то, что афроамериканцы и испаноязычные сильнее пострадали от пандемии, связано с тем, что они обычно заняты в низкооплачиваемых сферах, которые требуют присутствия на рабочем месте.
Кроме того, эти люди живут достаточно скученно, что способствует распространению вируса.
2020 год уже стал рекордным в США по числу смертей, которые впервые превысили планку в 3 млн человек. Доктор Отис Броли из Университета Джонса Хопкинса напомнил, что на США приходится 20% смертей от коронавируса, притом что население страны составляет всего 4% от мирового.
С начала пандемии в США зафиксировали максимальное число заражений и смертей по сравнению с другими странами. На 18 февраля в стране заразились 27,8 млн человек, умерли от ковида больше 490 тысяч. В мире число заражений достигло 110 млн, а смертей — 2,432 млн.