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17:54 (мск), источник: RTVi

В США из-за ковида срок жизни снизился максимально со времен Второй мировой

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в США снизилась в первом полугодии 2020 года на один год на фоне первой волны смертей от коронавируса. Об этом 18 февраля сообщает AP со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний.

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Источник: AP 2020

Ожидаемая продолжительность жизни показывает сколько времени в среднем проживет человек, который родился в конкретный отрезок времени. По словам руководителя отдела статистики центров Роберта Андерсона, последний раз такой резкий спад фиксировался в 1940-х годах во время Второй мировой войны.

В целом, в первой половине 2020 года средний срок жизни американца равнялся 77,8 лет по сравнению с 78,8 годом ранее. Для мужчин этот показатель составил 75,1 года, а для женщин — 80,5 лет.

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По предварительным данным, сильнее всего пострадали представители меньшинств. Так, продолжительность жизни среди афроамериканцев упала почти на три года, а среди людей латиноамериканского происхождения — почти на два года.

В среднем продолжительность жизни белых людей в США упала на 0,8 года — до 78 лет. У испаноязычных она составила 79,9 года, а у афроамериканцев — 72 года. При этом в целом этот показатель для испаноязычных выше, чем у других групп населения.

Доктор Кирстен Биббинс-Доминго из Университета Калифорнии в Сан-Франциско отметила, что с учетом показателей второго полугодия общие данные будут еще хуже. По ее мнению, то, что афроамериканцы и испаноязычные сильнее пострадали от пандемии, связано с тем, что они обычно заняты в низкооплачиваемых сферах, которые требуют присутствия на рабочем месте.

Кроме того, эти люди живут достаточно скученно, что способствует распространению вируса.

2020 год уже стал рекордным в США по числу смертей, которые впервые превысили планку в 3 млн человек. Доктор Отис Броли из Университета Джонса Хопкинса напомнил, что на США приходится 20% смертей от коронавируса, притом что население страны составляет всего 4% от мирового.

С начала пандемии в США зафиксировали максимальное число заражений и смертей по сравнению с другими странами. На 18 февраля в стране заразились 27,8 млн человек, умерли от ковида больше 490 тысяч. В мире число заражений достигло 110 млн, а смертей — 2,432 млн.

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