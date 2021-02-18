Прирост числа заболевших COVID-19 по всему миру замедлился до минимума с октября

Количество новых случаев заражения коронавирусом, выявленных по всему миру за прошлую неделю, составило 2,7 млн и оказалось самым низким с октября, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Агентство отмечает, что прирост общего количества заболевших по сравнению с предыдущей неделей составил 2,5% — это минимум с начала пандемии.
Снижаться также начинает прирост числа смертей, хотя это и происходит медленнее, указывает Bloomberg. Среднее количество летальных исходов за последние пять дней составило меньше 10 000, тогда как на пике, в середине января, показатель достигал более чем 18 000.
Считать основной причиной улучшения ситуации вакцины от коронавируса пока рано, подчеркивает Bloomberg. Отчасти данные могут говорить о более низких объемах тестирования из-за праздников и непогоды в США. Однако тот факт, что социальное дистанцирование и локдауны по всему миру помогают снижать показатели, агентство считает «очевидным».
В ближайшие месяцы снизить количество случаев COVID-19 и летальных исходов, вероятно, помогут два фактора, пишет Bloomberg. Первый — потепление в Северном полушарии, так как вирус менее активен в таких погодных условиях. Второй фактор заключается в том, что «крупнейшая кампания по вакцинации в истории только начинается». Агентство отмечает, что в 82 странах распространено более 186 млн доз прививок и многие регионы планируют начать вакцинацию в ближайшие недели.