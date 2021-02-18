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16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Волонтеры в США спасают от холода морских черепах (видео)

Они не способны регулировать температуру своего тела и рискуют не пережить морозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -2° 86% 770 мм рт. ст. 4 м/с

Некоторые районы США в середине февраля столкнулись с небывалыми морозами и снегом. Одним из наиболее потерпевших от стихии штатов является теплый Техас, для которого такие низкие температуры и снегопады крайне редкое и почти уникальное явление.

По данным американских СМИ, в результате стихии погибли уже более 20 человек, а некоторые районы находятся без электричества.

Из-за такой погоды страдают не только люди, но и животные, в частности, морские черепахи. Эти холоднокровные животные не способны регулировать температуру своего тела, а потому рискуют быстро погибнуть из-за переохлаждения.

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На помощь черепахам пришли волонтеры. Сразу несколько зоозащитных организаций забили тревогу и сумели организовать масштабную спасательную операцию. Тысячи людей отправились в море и на побережье, чтобы собрать черепах и доставить их во временные теплые приюты.

Компания Sea Turtle Inc. сообщила в соцсетях, что за пару дней волонтеры доставили в безопасные укрытия более 3500 черепах, и эта спасательная операция продолжается, пишет Dodo.

Екатерина Гура

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