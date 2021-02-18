16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Волонтеры в США спасают от холода морских черепах (видео)
Они не способны регулировать температуру своего тела и рискуют не пережить морозы.
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Некоторые районы США в середине февраля столкнулись с небывалыми морозами и снегом. Одним из наиболее потерпевших от стихии штатов является теплый Техас, для которого такие низкие температуры и снегопады крайне редкое и почти уникальное явление.
По данным американских СМИ, в результате стихии погибли уже более 20 человек, а некоторые районы находятся без электричества.
На помощь черепахам пришли волонтеры. Сразу несколько зоозащитных организаций забили тревогу и сумели организовать масштабную спасательную операцию. Тысячи людей отправились в море и на побережье, чтобы собрать черепах и доставить их во временные теплые приюты.
Компания Sea Turtle Inc. сообщила в соцсетях, что за пару дней волонтеры доставили в безопасные укрытия более 3500 черепах, и эта спасательная операция продолжается, пишет Dodo.
Екатерина Гура