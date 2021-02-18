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17:14 (мск), источник: Lenta.Ru

У переболевших коронавирусом нашли повреждения сердца

Около 50 процентов пациентов, которые были госпитализированы с тяжелой формой COVID-19 и повышенным уровнем белка тропонина, имеют повреждения сердца. Характер травм сердца был неодинаков, что указывает на то, что сердечно-сосудистая система подвержена различным типам воздействий со стороны вируса.

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Источник: РИА "Новости"

Специалисты изучили состояние выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов, выписанных до июля 2020 года из шести больниц. Те, у кого наблюдался аномально высокий уровень тропонина, прошли МРТ сердца. Результаты сравнили с пациентами из контрольной группы, у которых не было COVID-19, а также с 40 здоровыми добровольцами.

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Оказалось, что у тяжелобольных пациентов очень часто наблюдались повреждения сердечной мышцы, которые можно было распознать на снимках спустя 1−2 месяца после выписки. При этом характер травм сердца был неодинаков, что указывает на то, что сердечно-сосудистая система подвержена различным типам воздействий со стороны вируса.

Функция левого желудочка, который отвечает за перекачку насыщенной кислородом крови ко всем частям тела, была нормальной у 89 процентов из 148 пациентов, хотя рубцы или другие повреждения сердечной мышцы присутствовали у 80 пациентов (54 процента). Причиной появления рубцов и повреждений стало либо воспаление у 39 пациентов (26 процентов), либо ишемическая болезнь сердца у 32 пациентов (22 процента), либо оба фактора у девяти пациентов (шесть процентов). У 12 пациентов (восемь процентов) воспалительные процессы все еще продолжались.

По словам ученых, в некоторых случаях повреждения могут существенно увеличить риск сердечной недостаточности в будущем. В большинстве случаев воздействие на сердце не приводило к немедленному ухудшению его функций, что дает возможность защитить сердечно-сосудистую систему от возможных последствий.

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