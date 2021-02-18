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20:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыбаки из Флориды поймали «морского монстра»

Двухметровая рыба весила 133 килограмма

Джошуа Йоргенсен и Джейсон Бойлл — профессиональные рыбаки из Флориды. Они состоят в ассоциации рыболовов и ведут свой блог, в котором делятся полезными лайфхаками и своим уловом. Но в середине февраля они поймали нечто такое, чему и сами очень удивились.

Местом своей последней рыбалки мужчины выбрали Мексиканский залив. Именно там они вытащили из воды гигантского варшавского окуня. Йоргенсен и Бойлл боролись с рыбой около 20 минут, прежде чем им удалось затащить его в лодку.

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Добравшись до берега, они позвали на помощь своих коллег, так как вытащить окуня вдвоем было невозможно. И это неудивительно, «морской монстр» достигал двух метров в длину и весил 133 килограмма.

Фото и видео своего необычного улова мужчины опубликовали в своем блоге и соцсетях, сообщает Fox News.

Кстати, там же, во Флориде, в конце прошлого года другой рыбак поймал похожего варшавского окуня весом почти в 160 килограммов.

Екатерина Гура

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