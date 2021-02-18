How much do you think this grouper weighs? pic.twitter.com/7SP2GQjvym— BlacktipH (@BlacktipH) February 18, 2021
20:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рыбаки из Флориды поймали «морского монстра»
Двухметровая рыба весила 133 килограмма
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Джошуа Йоргенсен и Джейсон Бойлл — профессиональные рыбаки из Флориды. Они состоят в ассоциации рыболовов и ведут свой блог, в котором делятся полезными лайфхаками и своим уловом. Но в середине февраля они поймали нечто такое, чему и сами очень удивились.
Местом своей последней рыбалки мужчины выбрали Мексиканский залив. Именно там они вытащили из воды гигантского варшавского окуня. Йоргенсен и Бойлл боролись с рыбой около 20 минут, прежде чем им удалось затащить его в лодку.
Добравшись до берега, они позвали на помощь своих коллег, так как вытащить окуня вдвоем было невозможно. И это неудивительно, «морской монстр» достигал двух метров в длину и весил 133 килограмма.
Фото и видео своего необычного улова мужчины опубликовали в своем блоге и соцсетях, сообщает Fox News.
Кстати, там же, во Флориде, в конце прошлого года другой рыбак поймал похожего варшавского окуня весом почти в 160 килограммов.
Екатерина Гура