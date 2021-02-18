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23:03 (мск), источник: ТАСС

Попова: новый тест выявляет мутацию, общую для штаммов коронавируса из Британии и ЮАР

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российская тест-система для выявления британского штамма коронавируса может определить мутацию, которая также встречается в бразильском и южноафриканском вариантах. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«Это уникальная разработка. Она такая первая в мире, это сокращение времени и расширение возможности увидеть вирус, который имеет вот эту 501-ю мутацию, о которой все сегодня много говорят. Она [мутация] есть не только в британском штамме, она есть в южноафриканском и бразильском. Наша тест-система позволяет отличать вирус, который стал уже для нас, ну если не привычным, то обыденным, от вирусов, которые эту мутацию имеют», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Попова пояснила, что эта разработка дает больше возможностей не пропустить вирус с мутациями, «которые сегодня вызывают настороженность».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ведомственный ЦНИИ эпидемиологии разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса.

Риски повторного заражения

Те, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, как и привитые, практически не рискуют после этого заразиться британским штаммом, сообщила Попова.

«Для переболевших <…> исследование было проведено. И клетки крови таких людей тоже в высокой степени эффективности были губительны для британского варианта коронавируса. Это говорит о том, что людям, которые переболели, больших рисков [по сравнению с теми, кто вакцинировался] повторно заразиться на сегодняшний день нет», — сказала она.

Попова добавила, что проверка российских вакцин против британского штамма также показала их эффективность.

«Ученые “Вектора” <…> каждый новый вариант [коронавируса], кажущийся опасным, <…> исследуют и оценивают. Весь комплекс этих работ нужно проводить для каждого измененного варианта нового коронавируса. Это большая работа, коллеги успешно с ней справляются», — отметила глава Роспотребнадзора.

Образцы южноафриканского и бразильского штаммов

Роспотребнадзор пока не получал образцы южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса.

«На сегодняшний день у нас нет в РФ пока образцов. И мы делаем все для того, чтобы они появились, чтобы мы [их] изучили», — сказала она.

Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно 14 и 21 декабря 2020 года соответственно. По мнению некоторых ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными. По данным ВОЗ, британский и южноафриканский штаммы не взаимосвязаны. В конце декабря также стало известно о новой мутации коронавируса в Бразилии.

Эффективность российских вакцин

Российские вакцины «Эпиваккорона» и «Спутник V» подтвердили свою эффективность против британского штамма коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора.

«Сегодня завершены проверки <…> эффективности [вакцин] против британского штамма. <…> Ни для “Эпиваккороны”, ни для вакцины российской “Спутник V” разницы между ее активностью в отношении вируса обычного <…> или британского штамма нет, вакцина эффективна. Люди, которые привиты “Эпиваккороной” и “Спутником V”, могут считать себя защищенными от нового штамма», — сказала она.

Попова пояснила, что для проверки эффективности вакцин использовалась кровь привитых людей — специалисты анализировали взаимодействие ее элементов с вирусом.

«Погибает вирус при этом взаимодействии — значит, это хорошая защита», — сказала глава ведомства.

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