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00:52 (мск), источник: РБК

Российским солдатам заменят алюминиевую посуду на пластиковую

Российские военнослужащие станут использовать пластиковую посуду, фляжки и кружки вместо алюминиевых. Об этом сообщил начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Сергей Нихельман в интервью газете «Независимое военное обозрение».

Источник: РИА "Новости"

«С давних времен котелки, ложки и фляги у наших солдат были алюминиевые. В экипировке солдата будущего “Ратник” каждый грамм на вес. А тут мы все это старое навешиваем, так еще и кружка громыхает при движении. Сегодня изменится и это. У нас будет полностью пластиковая посуда, фляжка, кружка», — расказал он.

По его словам, фляжку можно будет вставлять в специальную алюминиевую основу, чтобы разогревать еду. Нихельман добавил, что новая посуда будет очень компактной, «фактически трансформер, как матрешка». Она также будет иметь специальные надежные крепления к экипировке военнослужащих.

Когда планируется заменить посуду на пластиковую и сколько это будет стоить Нихельман не уточнил.

В конце декабря 2020 года в России завершился осенний призыв на военную службу. В Минобороны сообщили, что в воинские формирования и органы было призвано и направлено 128 тыс. человек. В прошлый осенний призыв проходить военную службу отправились 132 тыс. человек.

В ведомстве напомнили, в прошлом году призыв граждан на военную службу проходил в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому призывников не вызывали в военкоматы, беседы с ними проводились по телефону или видеосвязи.

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