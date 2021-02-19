Российским солдатам заменят алюминиевую посуду на пластиковую

«С давних времен котелки, ложки и фляги у наших солдат были алюминиевые. В экипировке солдата будущего “Ратник” каждый грамм на вес. А тут мы все это старое навешиваем, так еще и кружка громыхает при движении. Сегодня изменится и это. У нас будет полностью пластиковая посуда, фляжка, кружка», — расказал он.
По его словам, фляжку можно будет вставлять в специальную алюминиевую основу, чтобы разогревать еду. Нихельман добавил, что новая посуда будет очень компактной, «фактически трансформер, как матрешка». Она также будет иметь специальные надежные крепления к экипировке военнослужащих.
Когда планируется заменить посуду на пластиковую и сколько это будет стоить Нихельман не уточнил.
В конце декабря 2020 года в России завершился осенний призыв на военную службу. В Минобороны сообщили, что в воинские формирования и органы было призвано и направлено 128 тыс. человек. В прошлый осенний призыв проходить военную службу отправились 132 тыс. человек.
В ведомстве напомнили, в прошлом году призыв граждан на военную службу проходил в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому призывников не вызывали в военкоматы, беседы с ними проводились по телефону или видеосвязи.