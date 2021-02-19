12:14 (мск), источник: BBC News Русская служба
На острове Мэн найден клад с золотыми украшениями X века
На острове Мэн найдена коллекция ювелирных украшений из серебра и золота более чем тысячелетней давности.
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Вышедшая в отставку офицер полиции Кэф Джайлз обнаружила ее, прогуливалась с металлоискателем по фермерскому полю на севере острова. Среди находок — золотой браслет и, как было сказано, огромная брошь из серебра, датируемая 950 годом н.э. Примерно к этому времени на острове, являющемся коронным владением Великобритании, но не входящем в состав ни Британии, ни ЕС, относится учреждение Тинвалда — одного из самых старых непрерывно действующих парламентов в мире.
Кейт наткнулась на сокровище викингов еще в декабре, однако общественности его показали только сейчас, в ходе коронерских слушаний. Их проводят для того, чтобы юридически закрепить за находкой статус «сокровища».
О любых археологических артефактах, найденных на острове, следует в обязательном порядке сообщать в управление Национального достояния острова Мэн в течение двух недель.
Если за ними официально закрепляется статус сокровища, то они переходят в собственность короны, а тому, кто их нашел, выплачивается премия.
В какую именно сумму будет оценена коллекция, пока что неизвестно, но аналогичные предметы этого периода были оценены примерно в 1500 фунтов каждый. В 2011 году в графстве Ланкашир другое сокровище викингов, несколько более крупное, потянуло на 110 тыс. фунтов.
Куратор отдела археологии в управлении Национального достояния Алисон Фокс отметила, что золотой браслет на плечо является особо редкой находкой, потому что в подавляющем большинстве случаев их делали из серебра.
И браслет на плечо, и брошь, и нарукавная повязка — все это украшения, свидетельствующие о высоком статусе их владельца, накопившего солидное личное состояние.
Кэф Джайлз, в свою очередь, отметила, что сразу поняла, что найденные ею украшения — это редкая находка. «Я очень рада, — сказала она, — что эти вещи не только важны как исторические свидетельства, но и очень красивы».
Правда, как считает Алисон Фокс, то что они были найдены вместе, закопанными в землю, говорит о том, что владевший ими человек, хотя и был довольно состоятельным, но, скорее всего, у него были причины волноваться за собственную жизнь.
Что это были за причины и почему ни он, ни его потомки так и не пришли за кладом, скорее всего, навсегда останется загадкой.