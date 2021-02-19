00:18 (мск), источник: RTVi
Ровер Perseverance совершил посадку на поверхность Марса
Американское космическое агентство NASA посадило на Марс новый ровер Perseverance. Приземление произошло около 23:55 по мск.
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Главной задачей марсохода станет поиск на Красной планете следов бактериальной жизни. Аппарат будет изучать свойства отложений осадочных пород на Марсе, а также собирать их образцы в специальный «шкаф», установленный на его борту. Запасенные в нем минералы на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства и NASA, которая отправится к Марсу не раньше 2026 года.
В отличие от Луны, Марс обладает атмосферой, что сильно затрудняет приземление. «Би-би-си» отмечает, что только 40% подобных миссий заканчивались успехом. Саму посадку ровера называли «семью минутами ужаса» — это время, за которое марсоход должен был перейти из верхних слоев атмосферы на поверхность Красной планеты. Для этого необходимо было сбросить скорость со второй космической (для Марса это около 20 тысяч км/ч) до скорости пешехода. Спуск и посадка началась, когда аппарат достиг верхних слоев марсианской атмосферы.
Марсоход имеет семь научных инструментов для изучения поверхности Марса в районе кратера Езеро. У него есть несколько камер для съемки и два микрофона для записи звука. Также аппарат укомплектован отдельным вертолётным дроном Ingenuity, который должен помочь марсоходу обнаруживать новые локации для изучения.
Название марсохода NASA выбрало в середине марта. Вариант Perseverance («Настойчивость») предложил семиклассник из штата Вирджиния Алекс Мэтер, который выиграл в
В 2012 году США запустили на Красную планету марсоход, который назвали Curiosity. Его миссией также стало изучение возможных признаков жизни на Марсе, климата и почвы планеты. В феврале 2019 года свою работу завершил планетоход Opportunity. Его отправили на Марс еще в 2004 году и планировалось, что он проведет там три месяца.