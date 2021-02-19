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00:35 (мск), источник: ТАСС

NASA получило первый снимок с марсохода Perseverance

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Американский марсоход Perseverance («Настойчивость») успешно совершил посадку на Марсе и уже переслал два снимка. Об этом сообщили в четверг в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Источник: NASA

«Мы только что получили информацию, что Perseverance функционирует на поверхности Марса», — сказала диспетчер трансляции. В NASA уточнили, что были присланы уже два снимка с поверхности Марса.

Посадка продолжалась около семи минут. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Как отметили специалисты ведомства, для снижения скорости движения аппарата раскрылся его парашют, потом отделится кожух марсохода, предназначенный для его защиты от воздействия высоких температур. На последнем этапе посадки заработали тормозные двигатели посадочного модуля. С него аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах.

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Осуществить посадку планировалось в районе кратера Йезеро. После этого, как ожидается, начнется проверка всех его систем и оборудования.

Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход.

Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Далее образцы подберет другой аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.

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