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04:31 (мск), источник: Известия

Вирусолог спрогнозировал ситуацию с COVID-19 весной

Наступление весны и связанное с этим потепление может негативно повлиять на статистику заболеваемости COVID-19 из-за увеличения социальной активности. Об этом заявил вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

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Источник: Известия

«Оказалось, что в тропических странах, где все время высокая температура, никакой сезонности нет. Два ярких примера — Бразилия и Индия. Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю», — цитирует его радио Sputnik 19 февраля.

Бутенко отметил, что до наступления стабильного улучшения ситуации нельзя расслабляться. Важную роль в этом играют три фактора: приобретение естественного иммунитета после перенесенного заболевания, вакцинация и соблюдение всех санитарных правил.

Ранее, 15 февраля, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил, что риск возникновения новой пандемии из-за возможных мутаций вируса птичьего гриппа существует, но предсказать точное время его появления невозможно. Непосредственно сейчас такой угрозы нет, подчеркнул он.

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