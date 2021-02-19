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13:07 (мск), источник: ТАСС

Познер указал на необходимость открытого диалога Россия — США в формате телемоста

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Известный журналист и телеведущий Владимир Познер видит необходимость в проведении открытого диалога Россия — США в формате телемоста. Такое мнение журналист высказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Ровно 35 лет назад, 19 февраля, в эфир вышел телемост Ленинград — Сиэтл, на котором впервые обсуждались политические вопросы. Телеведущими выступили Владимир Познер и Фил Донахью. Обсуждались самые острые темы: сбитый южнокорейский самолет, война в Афганистане, внутриполитическая ситуация в Советском Союзе, ссылка правозащитника Андрея Сахарова, положение евреев в СССР и многие другие.

В Союзе телемост увидели около 180 млн человек, в США он был сокращен до 40 мин, посмотрели его около 8 млн человек.

По словам Познера, телемост 1986 года произвел фурор, хотя де-факто не был первым.

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«Первый телемост состоялся в 1982 году, потом был второй и третий. Наш был пятым, но все остальные эфиры давно забыты, потому что это были телемосты, по которым мы заранее договаривались не ругаться, а искать общие точки соприкосновения: борьба с ядерным оружием, воспоминания о Второй мировой войне. Но поскольку эти телемосты совершенно не отражали состояние отношений между СССР и США, то их быстро забыли, вообще не заметили», — поделился телеведущий.

Он напомнил, что отношения стран были очень тяжелыми.

«Это было время, когда Рональд Рейган называл нашу страну “империей зла”, когда прекратились все обмены — и культурные, и образовательные, научные. Но были люди с нашей и с американской стороны, которых это очень сильно волновало. Эти люди старались найти выход из положения, их стали называть народными дипломатами», — продолжил он.

Идеолог мостов

Среди этой группы «народных дипломатов», рассказал Познер, был выдающийся человек по имени Иосиф Гольдин. Он говорил так: «Если бы в каждом большом городе в мире поставили бы шестиэтажные телевизионные экраны, которые представляли людям из разных стран возможность видеть друг друга и говорить, никогда бы не было войны. Когда люди видят друг друга и могут говорить обо всем, конечно, отношение друг к другу тоже поменяется».

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Эта мысль Голдина осталась мечтой, но тогда же встал вопрос о том, как народам двух стран поговорить по душам с помощью телевидения. Именно так возникла идея знаменитого телемоста 1986 года.

«Тогда все решалось на уровне государства. Гостелерадио отнеслось к идее позитивно. В Америке государственного телевидения нет, но были люди, которые вышли с предложением на Фила Донахью. Он был одним из самых-самых известных и заметных американских телевизионных ведущих. Идея ему понравилась. Так все началось: с разговора Донахью со мной по телефону, постепенной организации телемоста в США и СССР», — рассказал журналист.

Владимир Познер считает, что для советского телевидения телемост стал абсолютно «неслыханным делом», потому что в этой программе американцы впервые открыто и очень резко критиковали СССР.

«Если бы этот эфир не одобрил Михаил Горбачев, который был у власти почти год, если бы не его поддержка, то, конечно, никогда эфира бы не было. Для нас это был первый яркий вестник гласности. Впервые люди увидели, что необязательно говорить только то, что хочет услышать ЦK КПСС», — заметил Познер.

Нужен диалог

Журналист считает, что и сегодня есть необходимость в организации подобных прямых диалогов на телевидении.

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«Безусловно [телемост нужен], причем даже дело не в том, чтобы слушать других, а в том, чтобы разговаривать с другими, чтобы делиться с другими, может быть даже ругаться с другими, выходить на какие-то общие вещи. Конечно, это очень нужно», — заметил он, отвечая на вопрос о необходимости подобного диалога.

Познер рассказал, что с российской стороны возможность организации телемоста реализуема.

«Я уже говорил не раз на эту тему с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, который идею поддерживал. Но, к сожалению, когда я был в Вашингтоне и разговаривал на эту тему, то понял, что там такого интереса нет. Там нет телевизионного канала, сколько-нибудь крупного, руководство которого хотело бы организовать нечто подобное. По крайней мере, я такого не нашел, и мои друзья, которые пытались это сделать, тоже не нашли», — сказал телеведущий.

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