Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 19 февраляПоявление первой в мире синоптической карты, начало Ледового похода Балтийского флота и другие памятные события, происходившие 19 февраля в разные годы
Фоторепортажи
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
42Снимок акул стал лучшим на конкурсе подводной фотографии
12:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Вышел новый клип Земфиры

Земфира Рамазанова выпустила видео на песню «Остин», которая войдет в ее будущий альбом. Певица давно не выпускала полноценных постановочных клипов, а в случае с «Остином» не просто предложила ролик с сюжетом, но и поместила его в мир популярной компьютерной игры.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В ночь на 19 февраля на ресурсах Земфиры появился новый сингл и видеоролик, снятый на ранее не публиковавшуюся песню «Остин». Это уже вторая (после прошлогоднего «Крыма») песня, которая предположительно войдет в ее новый альбом — первый за восемь лет.

Музыкальная основа песни — поступательное движение баса и обволакивающие переливы синтезаторов, напоминающих по звучанию классические саундтреки Эдуарда Артемьева. Чаще всего к такой музыке применяют термин «спейс-рок». Текст — диалог Земфиры с дворецким Остином, героем компьютерной игры Homescapes.

Во время загрузки произошла ошибка.

Homescapes — мобильная видеоигра, выпущенная компанией Playrix в сентябре 2017 года и из-за своей простоты привлекающая, как считается, в основном детей. В пресс-релизе, сопровождающем выход сингла «Остин», Земфира объясняет, почему она стала визуальной темой клипа: «Я давно играю в разные игрушки. Максимально незлобивые, комфортные, успокаивающие — они для меня как таблетка. Можно часами жать на клавиши, собирать пазлы. Три в ряд — максимально просто. Другое дело — история Остина. Он, правда, раздражает меня своей стерильностью, упорядоченностью, всем своим существом, но он непременный персонаж в моей жизни, и я постоянно к нему возвращаюсь».

В новом клипе Земфиры персонаж, занятый в игре обыденными бытовыми заботами, проваливается в вязкое текучее пространство сна, в разваливающийся на части мир, в котором он пытается найти хоть что-то постоянное.
Новость
Земфира выпустила первый за семь лет музыкальный клип

Режиссер клипа Алексей Крупник говорит, что движущей силой клипа стал конфликт формы и содержания, «противоречие между интонациями трека и игры». Предельно мирный и успокаивающий исходный сюжет Homescapes усилиями мастеров компьютерной анимации превратился в клипе в тревожный и мрачный мир, в котором основные образы игры в буквальном смысле обрели глубину и объем.

Клип «Остин» — первый на российском рынке пример коллаборации популярного артиста и одного из крупнейших разработчиков мобильных игр. Компания Playrix создана Игорем и Дмитрием Бухманами в 2004 году в Вологде. В 2017 году компания заняла первое место в топе европейских издателей мобильных игр по объему доходов от Google Play и App Store. В том же году основатели Playrix Holding Ltd вошли в список миллиардеров Bloomberg. Их состояние оценивается в $3,1 млрд у каждого .

Зимой прошлого года с нами связалась команда артиста. Так мы узнали, что Земфира написала песню, вдохновившись нашим проектом Homescapes, и прошла в игре уже несколько тысяч уровней. Новость нас приятно удивила, ведь мы, в свою очередь, много слушали ее песни. Идея совместно сделать клип на песню «Остин» появилась уже во время первой встречи с Земфирой и сразу понравилась нашей команде.
Дмитрий Бухман

Дата выхода нового альбома Земфиры пока не объявлена.

Борис Барабанов

Во время загрузки произошла ошибка.
 Матвиенко сообщила реальный размер своей пенсии
Вынесен приговор экс-губернатору Хабаровского края
СМИ узнали об отказе США от санкций против компаний ФРГ по СП-2
Эксперты объяснили, почему россияне не обращаются за пособиями
Крымский мост снова закрыли из-за ветра и снегопада
Набиуллина рассказала, как сделать ипотеку в России доступной
На острове Мэн найден клад с золотыми украшениями X века
Жители Конго обнаружили и разрушили загадочный монолит
Здоровье
Названа продлевающая жизнь черта характера У порядочных людей больше шансов прожить долгую жизнь, и этому есть биологическое объяснение.
Новости партнеров
Кургинян назвал хозяина и цель проекта COVID-19
Долго нам еще терпеть?: новый выпуск с Шейниным разозлил россиян
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Толстой - о том, чем грозит РФ отказ от исполнения решения ЕСПЧ
Горячие темы на Авто
Госдума сегодня поработала продуктивно 488
Носки. 425
География (навеяно приглашениями в гости уральскими и челябинскими суровыми парнями) 328
По поводу качества бензина. 226
Новости партнеров
Германия сообщила о возможном биполярном расстройстве у Навального
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Власти вернут россиянам потерянные пенсии
Дети
15-летняя дочь Волочковой произвела фурор в сети (фото) Ариадна приняла участие в шоу балерины
Новости партнеров
Люди не захотели быть марионетками в чужой некрасивой игре: митинги стухли
Супруга Навального отказалась поддержать мужа в суде
Навального завербовали ещё в 2007 году
Сценарий Запада прозрачен: выгнали, подвели под арест, взялись за жену
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь