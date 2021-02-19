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12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдена «пища» первых существ на Земле

Ею питались первые микробы на нашей планете.

Источник: Helge Missbach

Немецкие геобиологи обнаружили органические молекулы и газы, заключенные в минералах возрастом 3,5 миллиарда лет.

Это свидетельства метаболизма первых живых существ на Земле, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Communications.

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Широко принятая гипотеза гласит, что самые ранние формы жизни на нашей планете использовали небольшие органические молекулы в качестве строительных материалов и источников энергии. Однако существование таких компонентов в ранних местах обитания на Земле не было доказано.

Исследователи изучали минералы бариты возрастом около 3,5 миллиардов лет из формации Дрессер в Западной Австралии. Они обнаружили ряд органических соединений, таких как уксусная кислота, метантиол, диоксид углерода и сероводород. Этот органический материал мог служить питательным веществом для ранней микробной жизни, рассказала доктор Хельге Миссбах из Кельнского университета.

Найденные соединения также могут оказаться ключевыми факторами происхождения жизни на Земле, говорят исследователи.

Анна Лысенко

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