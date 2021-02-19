Ученые подсчитали, сколько лет жизни человечество потеряло из-за COVID-19

Эксперты взяли данные по числу погибших от COVID-19 в 81 стране. Затем они сопоставили разницу между возрастом, когда человек умер от COVID-19, со средней продолжительностью жизни в сильно пострадавших государствах.
Сообщается, что при проведении исследования ученые применили метод под названием «Потерянные годы жизни» (YLL).
Это позволило оценить среднее количество лет, которые человек мог прожить, если бы не умер преждевременно.
«В общей сложности в 81 стране из-за COVID-19 могло быть потеряно 20 507 518 лет жизни — 16 лет на каждую смерть», — приводит слова доктора Эктора Ароласа из Университета Помпеу Фабра РИА Новости.
Ученые подчеркивают, что в их работе не было учтено число лет, потерянных по причине смертей, лишь косвенно связанных с коронавирусом.
В то же время те, кто скончался от сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, также потеряли больше лет жизни из-за пандемии.
Согласно исследованию, самые большие потери на планете по годам жизни граждан понес Непал (около 26 лет). На противоположном полюсе располагаются страны Европы, среди которых Швеция, Дания, Бельгия, — там на одну смерть от коронавируса люди теряли менее десяти лет жизни.
Ранее СМИ сообщали о выявлении нового штамма коронавируса в Норвегии. По мнению ученых, у нового штамма есть сходства с британской и южноафриканской мутациями. Пока неизвестно, является ли новая разновидность вируса более заразной по сравнению с остальными.