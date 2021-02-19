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15:38 (мск), источник: ТАСС Наука

Британский штамм обеспокоил немецких ученых. Они опасаются вспышки COVID-19 среди молодежи

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/ — Британский штамм коронавируса нового типа все активнее распространяется по Германии. Не исключено, что из-за него чаще заболевать COVID-19 будут не только пожилые, но и молодые жители страны, считает глава Института Роберта Коха Лотар Вилер.

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Источник: AP 2020

«Британский штамм распространяется в Германии все сильнее. Он более заразен и, вероятно, более опасен. Если он продолжит распространяться, то, по моим ожиданиям, в ближайшие недели будет все больше вспышек среди молодых людей», — сказал Вилер.

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О появлении более заразной британской разновидности коронавируса нового типа стало известно в середине декабря. По словам ученых, прародитель подобных штаммов появился на территории Уэльса в сентябре 2020 года.

Наблюдения показывают, что британский штамм распространяется примерно в 1,7−2 раза быстрее других разновидностей SARS-CoV-2. Он успел проникнуть в некоторые страны Европы и Азии, в частности, в Германию.

По словам Лотара Вилера, многие регионы страны вышли на плато по числу новых случаев заражения. Но оно все еще слишком высокое, добавил ученый.

Ситуация по COVID-19 в Германии

За сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии выросло на 9113. С начала эпидемии инфекцию выявили у 2,4 млн жителей страны. От последствий COVID-19 за сутки умерли 508 пациентов, всего их количество достигло более 67 тыс.

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С 16 декабря в стране действует жесткий карантин. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны. Встречаться в частных домах и квартирах можно только с одним человеком из другого домохозяйства. В магазинах и общественном транспорте обязательно нужно носить защитные маски. С 22 февраля в большинстве федеральных земель откроются школы и детские сады.

С 30 января по 1 марта ФРГ ограничила въезд людей из Бразилии, Великобритании, Ирландии, Португалии и ЮАР. Позже в список попали Чехия и австрийская федеральная земля Тироль. Предусмотрены исключения для граждан Германии, людей с видом на жительство в ФРГ и транзитных пассажиров. Ограничения не касаются грузоперевозок.

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