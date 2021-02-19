15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Под домом в США нашли берлогу с медвежатами
Животных пришлось переместить.
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В американском штате Теннесси под частным домом обнаружили настоящую медвежью берлогу с медведицей и медвежатами.
Огромного зверя в подвале заметила ремонтная бригада, приехавшая починить утечку газа, сообщает UPI. Работники вызвали службу охраны дикой природы, которая смогла «уговорить» медведицу покинуть здание. И только тогда офицеры заметили других обитателей берлоги — трех крошечных медвежат.
«Берлога под домом — не лучшее место для медведя, особенно если есть утечка газа», — заявили в местной службе спасения медведей.
«Не было возможности узнать, не пострадал ли медведь от газа, не было также возможности безопасно отремонтировать газовую линию, пока медведица находилась под домом», — добавили они.
Детёнышей обследовали в Колледже ветеринарной медицины Университета Теннесси. Они оказались совершенно здоровы. Сейчас для них ищут приемную мать.
Анна Лысенко