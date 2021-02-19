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18:08 (мск), источник: Известия

Инфекционист назвал долю россиян с иммунитетом к COVID-19

От 20 до 70% населения России уже имеют антитела к коронавирусной инфекции, доля варьируется в зависимости от региона. Такие данные предоставил в пятницу, 19 февраля, врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Россия 24».

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Источник: РИА "Новости"

«То есть по факту от 20 до 70% населения в зависимости от региона уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, но, повторяю, этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс», — сказал эксперт.

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Он уточнил, что в эту статистику включены только установленные случаи коронавируса.

По словам Тимакова, мутации вируса в сторону более легкой передачи представляют серьезную угрозу для людей, которые не переболели и не прошли вакцинацию.

В начале февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета. Также она отмечала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

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