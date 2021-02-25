00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 25 февраля
Учреждение Синода, пожар в гостинице «Россия» и другие события этого дня в истории.
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Ровно 300 лет назад, 25 февраля 1721 года, церковный деятель и соратник Петра I Феофан Прокопович обнародовал составленный по поручению царя «Духовный регламент». Им упразднялось введенное на Руси в 1589 году патриаршество и учреждалась Духовная коллегия, или Синод — верховный орган управления Церковью во главе с
25 февраля 1836 года Сэмюэл Кольт получил в США первый патент на шестизарядный револьвер 45-го калибра. Через 10 дней Кольт открыл собственное производство. Модель изначально называлась «Патерсон», но в скором времени получила название «Техас» за свою популярность среди жителей этого штата.
В 1842 году предприятие Кольта обанкротилось, и он занялся разработкой подводных мин, на что даже получил от Конгресса 20 тысяч долларов. В начале 1847 года Кольт получил крупный заказ от капитана рейнджеров Сэмюэля Уокера, высоко оценившего качества его револьвера, и возобновил производство на фабрике Эли Уитнея в
Война Техаса с Мексикой в 1845—1846 годах обеспечила устойчивый сбыт скорострельных револьверов среди рейнджеров. Новая модель получила название «Армейская модель 1847 года» или «Уокер пистол».
25 февраля 1921 года была образована Грузинская Советская Социалистическая Республика. С 12 марта 1922 года по 5 декабря 1936 года являлась частью Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики. Единственная и правящая партия — Коммунистическая партия Грузии.
14 ноября 1990 года Верховный Совет Грузинской ССР переименовал республику в Республику Грузия. 31 марта 1991 года был проведен референдум о восстановлении государственной независимости Грузии. По его итогам 9 апреля 1991 года Верховный Совет Грузии во главе с Звиадом Гамсахурдией провозгласил независимость от СССР. Однако до распада СССР Грузия не признавалась международным сообществом как независимое государство и формально продолжала оставаться частью Советского Союза до 26 декабря 1991 года.
25 февраля 1956 года состоялось заседание XX съезда Коммунистической партии Советского Союза. Программа съезда уже была исчерпана, когда Никита Хрущев предложил вниманию участников свой сенсационный доклад «О культе личности и его последствиях». В нем Хрущев излагал факты, обличающие Иосифа Сталина.
XX съезд Коммунистической партии Советского Союза в истории обычно считается моментом, положившим конец сталинской эпохе и сделавшим обсуждение ряда общественных вопросов более свободным, ослабившим цензуру в литературе и искусстве и вернувшим многие, прежде запретные, имена. Но на деле критика Сталина прозвучала на закрытом заседании ЦК КПСС по окончании съезда.
Доклад был секретным. А уже в начале марта брошюра под грифом «не для печати» была разослана по всем партийным организациям. Таким образом, «закрытость» доклада была условной, хотя официально он был опубликован только в 1989 году. Доклад привлек огромное внимание мировой общественности, появились даже его переводы на различные языки.
25 февраля 1977 года в 21 час 24 минуты на пульт дежурной службы поступил звонок, сообщавший о возгорании в здании гостиницы «Россия» в Москве. Это была крупнейшая в Европе гостиница — в ней было 3182 номера на 5300 человек.
Прибывшие на место происшествия пожарные присвоили пожару высшую категорию опасности. Площадь пожара составила около трех тысяч метров. Огонь перекрыл выход с 17-го и 22-го этажей. Около 250 человек были отрезаны от выхода.
Сама гостиница сильно пострадала. 1 января 2006 года гостиница была закрыта, а 29 марта того же года начались работы по демонтажу здания.
Долгое время на этом месте был пустырь. В 2012 году правительство решило создать на освободившейся территории в 13 га парковую зону — и уже 9 сентября 2017 года был открыт парк «Зарядье».