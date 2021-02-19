18:58 (мск), источник: ТАСС Наука
Биологи выяснили, как инфузории разных «полов» отличают друг друга
Благодаря этому ученые надеются лучше понять историю появления полового размножения.
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ТАСС, 19 февраля. Ученые выяснили, с помощью каких молекулярных механизмов инфузории определяют «пол» друг друга и избегают спаривания с клетками того же типа. Это поможет лучше понять историю эволюции полового размножения, пишет
Некоторые виды инфузорий — одноклеточных простейших организмов — могут обмениваться генетическим материалом. При этом они используют нечто похожее на систему полов, которая существует у более продвинутых организмов, способных к половому размножению. У инфузорий нет видимых отличительных признаков, однако они могут отличать клетки разных «полов».
«В эволюции инфузорий из рода Paramecium может закрепиться любая схема поддержания разнополости — как с участием разных генов, так и предполагающая разные перестройки внутри одних и тех же генов. Это говорит о том, насколько половой процесс важен даже для одноклеточных организмов», — рассказал один из авторов исследования, профессор
Согласно наиболее распространенной гипотезе, половое размножение появилось благодаря паразитам и вирусам, которые эволюционировали быстрее их бесполых жертв. Недавно ученые нашли первые свидетельства в пользу этого предположения: они обнаружили, что
В ходе нового исследования Потехин и его коллеги сделали большой шаг к пониманию истории появления полового размножения. Они изучали инфузорий из рода Paramecium, которые выработали сложную систему обмена генетическим материалом.
У разных видов
инфузории-туфелькиParamecium есть множественные и бинарные системы типов спаривания. Бинарные системы — это привычная нам двуполость, а множество типов спаривания значительно расширяет возможности для выбора полового партнера. Главное, чтобы это не была клетка того же генотипа. С другой стороны, как показала практика, двух полов вполне достаточно.
Изучая белки, которые находятся на поверхности ресничек инфузорий и участвуют во взаимодействиях с окружающей средой, авторы статьи выяснили, что за работу всех систем определения пола у разных видов инфузорий отвечают всего три гена — mtA, mtB и mtC.
Оказалось, что у инфузорий, которые относятся к условному «четному» полу, в этих ресничках был белок mtA, который отвечал за распознавание другого типа клеток, которые принадлежали к «нечетному» полу. У этих одноклеточных, в свою очередь, белка mtA не было. Благодаря этому «четные» инфузории могут отличать их от представителей своего пола.
Проанализировав характер работы этих генов и системы определения митохондрий у пяти разных видов инфузорий, биологи с удивлением обнаружили, что эти простейшие выработали как минимум два разных подхода к управлению работой mtA и всей системы определения пола потомства в целом.
В частности, часть инфузорий «наследовала» свой пол от родителя благодаря особой системы починки ДНК, которая удаляла mtA из нового генома клетки. У других пол определялся тем, присутствовали ли определенные мутации в тех участках хромосомы, где находится mtA. В результате клетка переставала или начинала считывать этот ген.
Ученые надеются, что дальнейшее изучение этих механизмов поможет узнать историю появления полового размножения.