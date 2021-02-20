17:12 (мск), источник: РБК
Названы регионы — лидеры и аутсайдеры по вакцинации от коронавируса
В России нашлась область, которая обогнала Москву по темпам.
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Число получивших первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции суммарно во всех 85 регионах составляет 3,23 млн человек (это около 2,2% населения России). Эти данные РБК получил, опросив региональные оперативные штабы и минздравы, а также на основе информации на официальных сайтах региональных властей.
Федеральные власти информацию об общем числе вакцинированных раскрывали лишь в начале января. Тогда глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что прививку сделали 800 тыс. россиян.
10 февраля заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов в ходе круглого стола в Мосгордуме заявил, что первый компонент вакцины получили 2,2 млн россиян, а оба компонента — 1,7 млн. Он также отметил, что на это количество случаев вакцинации пришлось около 300 случаев заражения.
РБК направил запрос в Минздрав.
Наиболее активно вакцинация проходит в Сахалинской области, где к 18 февраля как минимум одну дозу вакцины получили более 5,1% жителей (25 тыс. человек). К ней приближаются Москва с показателем 4,73% и Магаданская область с 4,2%.
В российской столице (как и в целом ряде других регионов) пока не раскрывают данные о том, сколько людей получили вторую дозу вакцины. В тех субъектах, где РБК сообщили этот показатель, оказалось, что число прошедших полный курс вакцинации составляет приблизительно 25−30% от численности принявших первую дозу.
В Московской области хотя бы одну дозу вакцины получили 219,7 тыс. человек (2,86% населения региона), в
Менее 1% населения привито в Пермском крае, Ростовской области,
В целом данные РБК показывают, что наибольший интерес к вакцинации проявляют в Дальневосточном федеральном округе — в топ-15 регионов с наибольшим процентом вакцинированных помимо Сахалина и Магаданской области также вошли Чукотский автономный округ, Камчатский край и Амурская область.
В середине списка оказались Крым и Севастополь, где показатели по вакцинации сопоставимы с данными из регионов Центральной России.
В Москве вакцинация началась в декабре. Изначально она была доступна только для врачей, учителей и соцработников. Позже к ним присоединились сотрудники силовых структур, работники СМИ. Массовая вакцинация в России стартовала 18 января. Изначально вакцинироваться могли люди в возрасте от 18 до 60 лет, в конце декабря Минздрав дал разрешение и для пожилых людей. Мэр Москвы Сергей Собянин 11 февраля заявил, что цели вакцинировать всех жителей столицы нет, поскольку половина москвичей, по его словам, уже переболела.
В гражданском обороте в России находятся две вакцины. Это прежде всего «Спутник V» разработки Центра им. Гамалеи, которая была зарегистрирована еще летом. Ее эффективность разработчики оценивают в 91,6%. Также в регионы начала поступать «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор», регистрацию этот препарат получил в октябре. Для полноценной вакцинации этими вакцинами необходимо ввести две дозы препарата.
По данным агентства Bloomberg, которое отслеживает ход вакцинации в разных странах мира, по состоянию на 19 февраля всего было использовано 193 млн доз в 87 государствах.
В Израиле хотя бы одну дозу получили 46% населения, в Великобритании — 24%, в США — 12,6%, в Турции — 6,3%, в Швейцарии — 5,1%, во Франции — 3,7%, в Германии — 3,6%, в Испании — 3,5%, в Италии — 3,3%.
Авторы
Майя Бобенко, Елизавета Ламова, Артем Филипенок, Анастасия Антипова, Юлия Криган, Дарья Минько
При участии
Егор Губернаторов, Евгения Кузнецова, Евгения Лебедева, Роман Кирьянов, Любовь Порываева, Анна Иванова, Виктория Некрасова, Екатерина Демина