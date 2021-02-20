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12:10 (мск), источник: Известия

Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета

Песчаные дюны, утренний туман и весеннее таяние льдов.

Американский аппарат Perseverance — «Настойчивость» — успешно совершил посадку в районе кратера Езеро. Пятый марсоход NASA оснащен инструментами для изучения геологического строения планеты. Его основные задачи — забор грунта, который должен быть доставлен на Землю, поиск признаков древней микробной жизни, доставка экспериментального устройства по получению кислорода из атмосферы, а также дрона, который должен впервые взлететь на другой планете. Что человечеству уже удалось узнать о Марсе — в фотогалерее «Известий».

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