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14:49 (мск), источник: Ведомости

Разработчики рассказали о совместном исследовании «Спутник V» и AstraZeneca

Замена второго компонента вакцины AstraZeneca на дозу вакцины «Спутник V» повышает эффективность препарата от коронавируса и позволяет сократить перерыв между прививками, говорится в аккаунте вакцины «Спутник V» в Twitter. Такая статья опубликована в журнале The Lancet.

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Разработчики пояснили, что эффективность вакцины британско-шведской компании AstraZeneca снижается до 55%, если сделать вторую прививку через три недели после первой. Избежать этого можно, если увеличить интервал между прививками до трех месяцев.

Использование дозы вакцины «Спутник V» вместо второй дозы AstraZeneca позволяет не увеличивать интервал между прививками до трех месяцев.

Разработчики отметили, что клинические испытания комбинации вакцин уже начались.

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В декабре 2020 г. AstraZeneca, научный Центр Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Совместные испытания британской и российской вакцин начнутся в феврале и пройдут в Азербайджане, Аргентине, Саудовской Аравии, ОАЭ, Белоруссии, России и других странах.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.

AstraZeneca заявляет, что эффективность вакцины от коронавируса, разработанной ею совместно с учеными Оксфордского университета, составила в среднем 70%.

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