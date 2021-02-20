14:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница рисует невероятные картины с помощью вина (фото)
На необычное искусство ее вдохновила поездка на винодельню
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Сербская художница Санья Джанкович выбрала для своего творчества необычный материал. Раньше она специализировалась на акварельной живописи, но после экскурсионной поездки на местную винодельню в 2015 году, она решила начать рисовать красным вином.
По словам художницы, во время дегустации она заметила, как красное вино растекается по белой чистой скатерти и живо представила себе, что этот эффект будет хорошо смотреться на белой акварельной бумаге. После нескольких экспериментов она остановилась на нескольких сортах вина, которые теперь и использует в своем творчестве.
С помощью вина Джанкович рисует портреты знаменитостей и простых людей, пейзажи, животных, сцены из популярных фильмов или копии знаменитых картин.
Ее работы уже выставлялись в нескольких галереях как в самой Сербии, так и за ее пределами.
Екатерина Гура