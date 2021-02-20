Минздрав назвал противопоказания для новой вакцины «КовиВак»

У новой российской вакцины от коронавируса «КовиВак», которую зарегистрировали 20 февраля, четыре основных и два временных противопоказания. Об этом говорится в инструкции Минздрава к применению препарата (есть у РБК).
Список противопоказаний у вакцины следующий:
В качестве временных противопоказаний называются лихорадка и острые формы инфекционных и других видов заболеваний. В этом случае прививаться «КовиВаком» следует через две-четыре недели после выздоровления. При легких формах ОРВИ и кишечных инфекциях вакцину можно вводить после исчезновения острых симптомов и нормализации температуры.
При хронических инфекционных заболеваниях инъекцию препарата можно делать в период ремиссии, который определит лечащий врач.
В Минздраве предупредили, что «КовиВак» следует использовать с осторожностью при заболеваниях печени, почек, заболеваниях ЦНС, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ и других. Вакцина вводится исключительно внутримышечно.
О регистрации разработанной Центром им. Чумакова вакцины ранее 20 февраля сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Первая партия в 120 тыс. доз должна поступить в гражданский оборот в марте.
Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что сейчас продолжается пострегистрационный этап клинических испытаний «КовиВака». По словам министра, препарат разработан по классической технологии и содержит инактивированный вирус.
Генеральный директор Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что разработчики собираются подать в ВОЗ документы на преквалификацию своей вакцины для получения оценки качества, безопасности и эффективности.
Михаил Котляр
При участии
Егор Губернаторов