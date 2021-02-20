Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля повысят социальные выплаты Кто станет получать больше
Фоторепортажи
18Беспорядки в Испании
54Названы победители Национальной премии Sony World Photography Awards 2021
16:24 (мск), источник: РБК

Минздрав назвал противопоказания для новой вакцины «КовиВак»

Ее нельзя давать людям с тяжелой аллергией и осложнениями после других вакцинаций, беременным и несовершеннолетним. Ранее в субботу премьер Мишустин сообщил о регистрации «КовиВака», ставшего третьим российским препаратом от COVID.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

У новой российской вакцины от коронавируса «КовиВак», которую зарегистрировали 20 февраля, четыре основных и два временных противопоказания. Об этом говорится в инструкции Минздрава к применению препарата (есть у РБК).

Список противопоказаний у вакцины следующий:

  • Серьезная поствакцинальная реакция или осложнение на любую предыдущую вакцинацию (к ним относятся температура выше 40 градусов, отек, гиперемия, шокоподобное состояние, судороги);
  • Тяжелая аллергия, проявляющаяся в виде анафилактического шока, отека Квинке, экземы;
  • Беременность и период грудного вскармливания (безопасность и эффективность вакцины на таких пациентах не проверялась);
  • Возраст до 18 лет.

В качестве временных противопоказаний называются лихорадка и острые формы инфекционных и других видов заболеваний. В этом случае прививаться «КовиВаком» следует через две-четыре недели после выздоровления. При легких формах ОРВИ и кишечных инфекциях вакцину можно вводить после исчезновения острых симптомов и нормализации температуры.

При хронических инфекционных заболеваниях инъекцию препарата можно делать в период ремиссии, который определит лечащий врач.

В Минздраве предупредили, что «КовиВак» следует использовать с осторожностью при заболеваниях печени, почек, заболеваниях ЦНС, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ и других. Вакцина вводится исключительно внутримышечно.

О регистрации разработанной Центром им. Чумакова вакцины ранее 20 февраля сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Первая партия в 120 тыс. доз должна поступить в гражданский оборот в марте.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что сейчас продолжается пострегистрационный этап клинических испытаний «КовиВака». По словам министра, препарат разработан по классической технологии и содержит инактивированный вирус.

Генеральный директор Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что разработчики собираются подать в ВОЗ документы на преквалификацию своей вакцины для получения оценки качества, безопасности и эффективности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Михаил Котляр
При участии
Егор Губернаторов

 О новом птичьем гриппе сообщил Роспотребнадзор
Мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19
Потанин назвал причину обрушения на фабрике в Норильске
В России выявили первый в мире случай заражения гриппом A(H5N8)
Жгут книги и берут воду из бассейнов: как россияне зимуют в США
Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета (фото)
«Зенит» принимает «Арсенал» в Кубке России (трансляция)
Взрыв 39-этажного отеля Трампа показали на видео
Новости партнеров
Кургинян назвал хозяина и цель проекта COVID-19
Шарапова в отпуске показала фигуру без прикрас
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Долго нам еще терпеть?: новый выпуск с Шейниным разозлил россиян
Кино
Новые секс-символы: 15 молодых актеров, ворвавшихся на экраны От сына Джуда Лоу до племянника Рэйфа Файнса и рэпера Калюжного: эти молодые люди в свои 20+ уверенно и непреклонно завоевывают сердца юных (и не только) фанаток: рассказываем о главных крашах из последних кино- и телехитов
Новости партнеров
Рисовали иностранцы: недострою в Геленджике примонтировали герб Черногории
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Германия сообщила о возможном биполярном расстройстве у Навального
Популярные темы на «Детях»
Сильные, самодостаточные женщины, а зачем вам муж, если вы все самостоятельно делаете? 294
Русские иллюстраторы: Иван Билибин 203
Квартира в аренду - выгода или головная боль? 130
С ребёнком что-то не так 100
Леди
Официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом Канье и Ким женаты с 2014 года.
Новости партнеров
Команду Навального впору привлечь за госизмену после этого обращения к США
Кто и как мог перепутать герб России и герб Черногории в фильме о дворце
Автор утки про "дворец" ещё в 2015 году отказался от всех своих слов
Германия сообщила о возможном биполярном расстройстве у Навального
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь