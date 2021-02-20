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15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Работники центра утилизации отходов помогли британцу вернуть обручальное кольцо

Украшение соскользнуло с пальца, когда он выбрасывал мусор.

В британском городе Шилдс работники Центра переработки бытовых отходов потратили несколько часов, чтобы найти обручальное кольцо, которое 38-летний Джеймс Росс случайно уронил в мусорный контейнер.

Британец рассказал, что выбрасывал картон, когда его украшение соскользнуло с пальца и упало в бак. Он тут же обратился за помощью к работникам Центра, и те отправили ему на помощь четырех человек.

Работники вскрыли контейнер и принялись искать кольцо внутри, что было похоже на невыполнимую задачу. Но именно в тот момент, когда они хотели сдаться, один из них заметил то, что искал.

Потерянное украшение было немедленно передано его владельцу, а работники центра переработки бытовых отходов Шилдса получили благодарность от самого мэра города, пишет UPI.

Напомним, что в декабре работники коммунального предприятия в Ульяновске во время сортировки отходов обнаружили живого кота в мешке. Когда история получила широкую огласку, спасенного кота забрали жить в министерство природы области и назначили его замминистром природы области.

Екатерина Гура

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