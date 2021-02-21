02:12 (мск), источник: ТАСС
Гейтс считает, что к кризису в Техасе привела экономия на морозостойкости энергетики
Как отметил основатель Microsoft, штат не был готов к таким низким температурам.
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«Если быть точным, то Техас просто не был готов к таким низким температурам. <…> В основном проблема была в том, что газовые электростанции не были сделаны погодоустойчивыми. Это можно было бы реализовать, это стоит денег, но выбрали компромиссный вариант, который не сработал. Трагично, что это привело к гибели людей», — сказал он, подчеркнув, что в аналогичных условиях, например, станции на Аляске исправно функционируют.
Гейтс также отверг высказывания губернатора штата Грэгга Эббота о частичной проблеме с энергообеспечением
Большинство потребителей электроэнергии в Техасе к концу недели удалось вновь подключить к энергоснабжению, однако во многих домах, где несколько дней не было электричества, прорвало трубы, и теперь сотни тысяч жителей штата оказались без воды после сильнейшей за 30 лет снежной бури.
С проблемами, связанными с водоснабжением, столкнулись около 14 млн жителей штата. Более 260 тыс. из них оказались без питьевой воды.
Президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям Техаса