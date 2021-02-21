11:00 (мск), источник: РБК
Илон Маск провел исследование иммунитета к COVID на волонтерах из SpaceX
В компании SpaceX прошло исследование антител к коронавирусу, в котором участвовали более 4 тыс.
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Исследованием руководили основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск и руководители медицинского подразделения компании. В нем приняли участие 4,3 тыс. волонтеров из числа сотрудников SpaceX. Тестирование проводилось с апреля по июнь 2020 года.
Авторы исследования, среди которых указан и Маск, опубликовали результаты своей работы. Из них следует, что определенный порог антител может обеспечивать более длительную защиту от коронавируса.
По словам ученых, которые изучали формирование иммунитета у сотрудников SpaceX, результаты исследования могут быть использованы для того, чтобы определить, кто наиболее уязвим к коронавирусу и должен пройти вакцинацию в первую очередь. Например, приоритет могут получить люди без антител, находящиеся в местах с высоким числом заболевших.
В ноябре Илон Маск сдал четыре теста на коронавирус, два из которых были положительными, два — отрицательными. По словам предпринимателя, это были тесты одной фирмы и брала его одна и та же медсестра.
О связи тяжести перенесенной болезни COVID-19 и мощности получаемого после этого иммунитета сообщали во Всемирной организации здравоохранения. Там порекомендовали тем, кто перенес заражение в легкой или бессимптомной форме, вакцинироваться, так как после такой болезни не у всех формируется достаточно сильный иммунитет.
Старший научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан пояснила, что в этом случае вакцинация усилит иммунный ответ организма.
По словам ведущего сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессора вирусологии Александра Чепурнова, у некоторых людей антитела могут исчезнуть через три месяца, а у некоторых могут продержаться и восемь месяцев. Он отметил, что зависимость сохранения антител в организме от индивидуальных особенностей организма будут влиять на иммунитет как переболевшего человека, так и привившегося.
Вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский напоминал, что вакцинация только началась и основные данные о продолжительности иммунитета могут быть получены через год. «Все остальные наши рассуждение, они умозрительные, на основании того, что мы знаем по результатам других кампаний по вакцинации для совершенно других патогенов», — отмечал он.