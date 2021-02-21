12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
В сумке со «взрывчаткой» нашли кошку с котятами
Скоро им подыщут новый дом.
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Возле одной из церквей в американском штате Огайо посетители прихожане подозрительную сумку и позвонили в полицию.
Заместители шерифа, прибывшие на место, в свою очередь вызвали на всякий случай группу саперов. Специалисты по разминированию осмотрели находку и к своему удивлению обнаружили, что сумка «не тикает, а мурлычет», сообщает CNN.
Внутри оказалась целая кошачья семья:
Кошку с котятами отвезли в Общество друзей животных в Гамильтоне, где им «тепло, уютно и сытно», сообщили в офисе шерифа. Все животные абсолютно здоровы. Они пробудут в Обществе около двух месяцев, пока котята не подрастут, а затем им найдут ответственных хозяев.
Анна Лысенко