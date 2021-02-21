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12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

В сумке со «взрывчаткой» нашли кошку с котятами

Скоро им подыщут новый дом.

Возле одной из церквей в американском штате Огайо посетители прихожане подозрительную сумку и позвонили в полицию.

Заместители шерифа, прибывшие на место, в свою очередь вызвали на всякий случай группу саперов. Специалисты по разминированию осмотрели находку и к своему удивлению обнаружили, что сумка «не тикает, а мурлычет», сообщает CNN.

Внутри оказалась целая кошачья семья: мама-кошка и шесть новорожденных котят. Рядом кто-то оставил записку: «Маму зовут Спринклс. Она начала рожать в 14:00, в среду, 17 февраля», — говорится в сообщении.

Кошку с котятами отвезли в Общество друзей животных в Гамильтоне, где им «тепло, уютно и сытно», сообщили в офисе шерифа. Все животные абсолютно здоровы. Они пробудут в Обществе около двух месяцев, пока котята не подрастут, а затем им найдут ответственных хозяев.

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