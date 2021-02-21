Spiegel: вакцина Pfizer-BioNTech предотвращает передачу COVID-19 почти на 90%

Гендиректор немецкой компании BioNTech Угур Шахин ожидал, что вакцина Pfizer-BioNTech может предотвратить не более 60% случаев заражения, отмечает издание.
Вакцина против COVID-19, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90% еще в ноябре прошлого года. Однако неоднократно наблюдались летальные исходы после применения этой вакцины.
В России зарегистрированы уже три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки центра имени Чумакова.
Первая из них зарегистрирована уже в 30 странах мира. Эффективность «Спутника V» на уровне более чем 91% подтвердил научный журнал The Lancet.