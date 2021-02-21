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18:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Spiegel: вакцина Pfizer-BioNTech предотвращает передачу COVID-19 почти на 90%

Вакцина против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech предотвращает передачу коронавируса на 89,4%, сообщил Spiegel со ссылкой на результаты исследования, проведенного при участии израильского минздрава.

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Источник: AP 2020

Гендиректор немецкой компании BioNTech Угур Шахин ожидал, что вакцина Pfizer-BioNTech может предотвратить не более 60% случаев заражения, отмечает издание.

Однако исследование на базе данных около 1,7 млн вакцинированных людей показало другие результаты. Полученные в свежем исследовании цифры еще не опубликованы, поэтому Pfizer и BioNTech пока его не комментируют.

Вакцина против COVID-19, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90% еще в ноябре прошлого года. Однако неоднократно наблюдались летальные исходы после применения этой вакцины.

В России зарегистрированы уже три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки центра имени Чумакова.

Первая из них зарегистрирована уже в 30 странах мира. Эффективность «Спутника V» на уровне более чем 91% подтвердил научный журнал The Lancet.

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