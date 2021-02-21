В Австрии «Спутник V» сравнили с автоматом Калашникова по надежности и эффективности

«Спутник V» — он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надежный и эффективный. Обнадеживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале — хоть поздно, но тем не менее. При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность, — сказал профессор в интервью, вышедшем на сайте газеты Kronen Zeitung, отвечая на вопрос, как он оценивает российскую вакцину, которой в Австрии нет.
Как сообщили в субботу корреспонденту ТАСС в австрийском правительстве, республика изучает запрос России о готовности выпускать «Спутник V» на производственных мощностях австрийских компаний.
Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил ТАСС, что посольство передало австрийскому правительству информацию о готовности Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) производить вакцину «Спутник V».
Эта информация последовала за заявлением главы РФПИ Кирилла Дмитриева в интервью австрийской радиостанции О-1, что РФ ведет переговоры с несколькими компаниями в Австрии по вопросу организации производства «Спутника V».
Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года, для нее в настоящее время предусмотрены препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.