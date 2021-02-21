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19:48 (мск), источник: ТАСС

Главный инфекционист США допустил, что американцам придется носить маски и в 2022 году

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Жители США, возможно, все еще будут вынуждены носить медицинские маски и в 2022 году. Об этом заявил в воскресенье директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в интервью телеканалу CNN.

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Источник: AP 2020

«Я думаю, это возможно», — ответил Фаучи на соответствующий вопрос ведущего, добавив, что только при значительном снижении числа заболевающих и вакцинации подавляющего большинства населения смог бы спокойно сказать, что американцам «стоит стянуть с себя маски».

Он также отказался уточнять, когда населению можно будет вернуться к обычному образу жизни, так как на это может повлиять множество факторов, которые никто не может предсказать наверняка.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала пандемии в США было зарегистрировано более 28 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 497 670 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

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