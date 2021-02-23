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День в истории: 23 февраляДень защитника Отечества, открытие плутония, обрушение Басманного рынка и другие события этого дня в истории
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00:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 23 февраля

День защитника Отечества, открытие плутония, обрушение Басманного рынка и другие события этого дня в истории.

Источник: РИА "Новости"

День защитника Отечества

23 февраля в России отмечается «День защитника Отечества». Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник — «День Советской Армии и Военно-морского флота». 23 февраля традиционно считается профессиональным праздником военнослужащих. День 23 февраля, в силу сложившихся традиций, стал государственным всенародным праздником, посвященным всем поколениям защитников Отечества. В День защитника Отечества в России не только чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных Сил страны, но этот день является также неформальным народным праздником всех мужчин.

Источник: AP 2020

В 1893 году инженер Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку

Рудольф Дизель задумался о создании нового вида моторов, слушая лекции профессора Линде о термодинамическом цикле. Именно тогда ему пришла в голову идея создать такой двигатель, в котором горючее воспламенялось бы не от искры, а за счет высокой температуры сжимаемого газа. Немецкий инженер сконструировал его и получил патент на свое изобретение 23 февраля 1897 года. Для воспламенения топлива в его моторе использовался нагрев воздуха при его сжатии в цилиндре в 15−20 раз. Новый двигатель сразу же заинтересовал промышленников, ведь его КПД вдвое превышал КПД паровой машины.

Источник: AP 2020

Плутоний

Изотоп плутония с массовым числом 239 был получен в 1941 году американцем Гленном Сиборгом в результате экспериментов по облучению урана-238 нейтронами в циклотроне (тогда будущему Нобелевскому лауреату было всего 29 лет). Новый материал имел превосходные характеристики по простоте расщепления и способу его получения. С тех пор плутоний-239 стал неотъемлемой частью ядерных и водородных бомб. Так началась длинная череда синтезов новых ядер. В 1951 году 39-летний Сиборг стал лауреатом Нобелевской премии по химии, оставшись одним из самых молодых нобелиатов-химиков в истории. На его представлении отметили, что Сиборг «вписал одну из самых блестящих страниц в историю открытия химических элементов», получив «не менее четырех трансурановых элементов.

Источник: Reuters

Обрушение Басманного рынка

23 февраля 2006 г. в Москве рухнули кровля и часть железобетонных конструкций здания Басманного рынка. Общая площадь обрушения составила 3 тыс. кв. м. Погибли 68 человек — граждане Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Грузии, 39 человек были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Расследовавшая ЧП комиссия установила, что крыша обрушилась из-за обрыва поддерживавших ее тросов-вантов, вызванного коррозией металла и внеплановой перестройкой здания. Обвинения по ч.3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ («причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности») были предъявлены бывшему гендиректору рынка Марку Мишиеву. С 2010 г. дело находится на дорасследовании. Здание рынка было снесено в 2007 г.

Материал подготовлен на основе информации РИА «Новости», BFM, ИД «КоммерсантЪ», «Индикатор», ТАСС и открытых источников

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