00:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 23 февраля
День защитника Отечества, открытие плутония, обрушение Басманного рынка и другие события этого дня в истории.
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23 февраля в России отмечается «День защитника Отечества». Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник — «День Советской Армии и
Рудольф Дизель задумался о создании нового вида моторов, слушая лекции профессора Линде о термодинамическом цикле. Именно тогда ему пришла в голову идея создать такой двигатель, в котором горючее воспламенялось бы не от искры, а за счет высокой температуры сжимаемого газа. Немецкий инженер сконструировал его и получил патент на свое изобретение 23 февраля 1897 года. Для воспламенения топлива в его моторе использовался нагрев воздуха при его сжатии в цилиндре в 15−20 раз. Новый двигатель сразу же заинтересовал промышленников, ведь его КПД вдвое превышал КПД паровой машины.
Изотоп плутония с массовым числом 239 был получен в 1941 году американцем Гленном Сиборгом в результате экспериментов по облучению урана-238 нейтронами в циклотроне (тогда будущему Нобелевскому лауреату было всего 29 лет). Новый материал имел превосходные характеристики по простоте расщепления и способу его получения. С тех пор плутоний-239 стал неотъемлемой частью ядерных и водородных бомб. Так началась длинная череда синтезов новых ядер. В 1951 году 39-летний Сиборг стал лауреатом Нобелевской премии по химии, оставшись одним из самых молодых
23 февраля 2006 г. в Москве рухнули кровля и часть железобетонных конструкций здания Басманного рынка. Общая площадь обрушения составила 3 тыс. кв. м. Погибли 68 человек — граждане Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Грузии, 39 человек были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Расследовавшая ЧП комиссия установила, что крыша обрушилась
Материал подготовлен на основе информации РИА «Новости», BFM, ИД «КоммерсантЪ», «Индикатор», ТАСС и открытых источников