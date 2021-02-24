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10:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Cеленицереус — царица ночи: редчайший цветок впервые распустился в Англии, вызвав восторг по всему миру

Тысячи людей по всему миру наблюдали за тем, как в ботаническом саду Кембриджского университета распускался уникальный цветок селеницереус, которому было суждено прожить всего одну ночь.

Сотрудники ботанического сада говорят, что кактус, родина которого находится за тысячи километров отсюда, зацвел в Британии впервые.

Селеницереус (Selenicereus wittii), «лунный кактус» или «царица ночи», как его еще называют — редчайший необыкновенный кактус с продолговатыми плоскими стеблями, вьющийся вокруг деревьев.

Работник ботанического сада опыляет цветок "Царицы ночи" | Источник: PA Media
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Цветок с характерными острыми белыми лепестками, напоминающими корону, обычно распускается ночью, источая вокруг себя сильный приторный аромат, и цветет лишь 12 часов. После этого его запах становится прогорклым, и цветок увядает.

За тем, как распускалась «Царица ночи» в Англии, наблюдали по интернету тысячи человек по всему миру.

Руководитель оранжереи Кембриджского университета Алекс Саммерс, среди прочих наблюдавший за тем, как распускалась «Царица ночи», назвал это невероятным переживанием.

«Я очень рад видеть это самое необычное цветение. Это растение крайне редко появляется в нашей коллекции, и насколько мне известно, “Царица ночи” впервые зацвела в Великобритании», — приводятся слова Саммерса на сайте ботанического сада.

Бутон цветка начал набухать еще в ноябре | Источник: CUBG

Бутон кактуса начал набухать еще в ноябре, но стал распускаться только в субботу, 19 февраля. Рядом с растением была установлена специальная веб-камера, которая фиксировала состояние бутона в течение последних 11 дней.

Персонал оранжереи, находившийся неподалеку от кактуса, смог насладиться неповторимым ароматом цветка. Правда, продлилось это недолго: вначале «Царица ночи» благоухала нотками жимолости и гардении, но с утра аромат резко изменился, и стал попахивать общественным туалетом.

Откуда взялся этот кактус?

Род Селеницереус (Selenicereus grandiflorus) относится к семейству кактусовых. Это растение распространено в лесах Южной и Центральной Америки, его можно встретить у поймы Амазонки.

Побеги кактуса прикрепляются к растению-хозяину, а его белоснежные цветы обычно распускаются в темное время суток, тем самым привлекая ночных бабочек («бражников») для опыления.

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Нежные лепестки цветка, обычно находящегося на высоте более трех метров от земли, достигают 28 см в длину и 15 см в ширину.

После того, как цветок распустился и был опылен, он постепенно умирает, издавая прогорклый запах.

«Он был прикреплен к водяному каштану в нашем тропическом саду, — объясняет Саммерс. — С тех пор он разросся по всему дереву, и на одном из стеблей появился бутон».

«На высоте почти четыре метра можно было с легкостью упустить его! — продолжает Саммерс. — Бутон только недавно резко увеличился в размере, и для нас стало очевидно, что он точно зацветет».

Побеги кактуса прикрепляются к растению-хозяину, а его белоснежные цветы обычно распускаются в темное время суток | Источник: CAMBRIDGE UNIVERSITY BOTANIC GARDEN

Специальную страницу, посвященную «Царице ночи», посетили более 200 тысяч человек, включая жителей Австралии, Финляндии и Таиланда.

По мнению Алекса Саммерса, невероятный интерес к цветку привлек тот факт, что обычно он недоступен человеческому глазу, прячась в глубине густых джунглей Амазонки.

«Люди наблюдали за этим от начала до конца, — говорит эксперт. — Мы надеемся, что теперь он будет регулярно цвести еще много лет».

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