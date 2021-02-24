Cеленицереус — царица ночи: редчайший цветок впервые распустился в Англии, вызвав восторг по всему миру

Цветок с характерными острыми белыми лепестками, напоминающими корону, обычно распускается ночью, источая вокруг себя сильный приторный аромат, и цветет лишь 12 часов. После этого его запах становится прогорклым, и цветок увядает.
За тем, как распускалась «Царица ночи» в Англии, наблюдали по интернету тысячи человек по всему миру.
Руководитель оранжереи Кембриджского университета Алекс Саммерс, среди прочих наблюдавший за тем, как распускалась «Царица ночи», назвал это невероятным переживанием.
«Я очень рад видеть это самое необычное цветение. Это растение крайне редко появляется в нашей коллекции, и насколько мне известно, “Царица ночи” впервые зацвела в Великобритании», — приводятся слова Саммерса на сайте ботанического сада.
Бутон цветка начал набухать еще в ноябре | Источник:CUBG
Бутон кактуса начал набухать еще в ноябре, но стал распускаться только в субботу, 19 февраля. Рядом с растением была установлена специальная веб-камера, которая фиксировала состояние бутона в течение последних 11 дней.
Персонал оранжереи, находившийся неподалеку от кактуса, смог насладиться неповторимым ароматом цветка. Правда, продлилось это недолго: вначале «Царица ночи» благоухала нотками жимолости и гардении, но с утра аромат резко изменился, и стал попахивать общественным туалетом.
Откуда взялся этот кактус?
Род Селеницереус (Selenicereus grandiflorus) относится к семейству кактусовых. Это растение распространено в лесах Южной и Центральной Америки, его можно встретить у поймы Амазонки.
Побеги кактуса прикрепляются к растению-хозяину, а его белоснежные цветы обычно распускаются в темное время суток, тем самым привлекая ночных бабочек («бражников») для опыления.
Во время загрузки произошла ошибка.
Нежные лепестки цветка, обычно находящегося на высоте более трех метров от земли, достигают 28 см в длину и 15 см в ширину.
После того, как цветок распустился и был опылен, он постепенно умирает, издавая прогорклый запах.
«Он был прикреплен к водяному каштану в нашем тропическом саду, — объясняет Саммерс. — С тех пор он разросся по всему дереву, и на одном из стеблей появился бутон».
«На высоте почти четыре метра можно было с легкостью упустить его! — продолжает Саммерс. — Бутон только недавно резко увеличился в размере, и для нас стало очевидно, что он точно зацветет».