Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 февраляДень рождения Джорджа Вашингтона, создание Госплана СССР и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
18Беспорядки в Испании
8На Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна
02:22 (мск), источник: РБК

Ученые допустили ненадобность второй дозы вакцины для перенесших COVID-19

У переболевших COVID после получения первой дозы вакцины вырабатывается более высокий уровень антител, чем у тех, кто еще не был заражен, сообщили ученые. Они допустили, что для этой группы людей вторая доза может не понадобиться.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Организм переболевшего COVID-19 человека вырабатывает необходимый иммунный ответ уже после первой дозы вакцины от коронавируса, что может сделать введение второй дозы ненужным и позволит распределить ограниченные запасы препарата среди большего числа людей. Об этом со ссылкой на несколько исследовательских работ сообщила газета The Wall Street Journal.

Новость
Spiegel: вакцина Pfizer-BioNTech предотвращает передачу COVID-19 почти на 90%

Одно из исследований провели в Медицинской школе Университета Мэриленда. В нем участвовали 59 медработников. Ученые выяснили, что у 42 участников исследования, которые уже переболели коронавирусом, после первой дозы вакцины в среднем вырабатывался более высокий уровень антител, чем у 17 человек, которые не перенесли COVID-19. При этом у первых иммунный ответ был настолько высок, что достиг уровня, наблюдаемого у людей, которые получили обе дозы вакцины и ранее не болели коронавирусом.

Коронавирус у переболевших медработников диагностировали в среднем за восемь-девять месяцев до прививки, говорится в исследовании. Уровень антител у них начал расти уже через неделю после получения вакцины, а через две стал в 500 раз выше, чем у тех, кто не болел, сообщили ученые.

У пациентов, переболевших COVID-19, после получения первого компонента вакцины наблюдается ускоренная выработка антител и достижение более высокого их уровня в сравнении с теми, кто еще не был инфицирован коронавирусом, подтвердила соавтор еще одного исследования — профессор микробиологии и инфекционных болезней в Школе медицины Икана при Медицинском центре Маунт-Синай доктор Вивиана Саймон. В этом исследовании участвовали 109 человек. О том, что однократная доза резко повысила уровень антител у переболевших, также говорится в исследовании Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле на основе данных о десяти вакцинированных.

Если переболевшим понадобится только одна доза вакцины, препарат можно будет распространить среди большего числа людей. В то же время переход на введение одной дозы может оказаться дорогостоящим и трудоемким из-за необходимости проводить тестирование, отметила WSJ.

Оно будет необходимо, чтобы определить, у кого из переболевших достаточно антител для получения только одного компонента, а у кого нет.

Новость
Макрон: мировое неравенство ведет к войне за влияние вокруг вакцин

В то же время ученые израильского медицинского центра им. Хаима Шибы сообщили о высокой эффективности и одного компонента вакцины Pfizer. По их информации, она составила 85% через 15−28 дней после введения препарата. В своем исследовании ученые проанализировали данные около 9 тыс. вакцинированных.

«Когда человек переболевает коронавирусом, происходит первичная иммунизация, и, если ее нужно освежить, возможно, будет достаточно одной прививки. Это верно и в отношении Pfizer, и в отношении «Спутника», — отметил в беседе с РБК ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Чтобы понять, нужно ли пройти вакцинацию, он посоветовал переболевшим контролировать уровень антител примерно раз в два месяца.

«После перенесенной болезни лучше пойти и сдать анализы на антитела. Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие», — отметил Чепурнов. Если уровень антител существенно снизится и приблизится к так называемой «серой зоне», когда он находится между положительным и отрицательным значениями и неясно, есть ли еще антитела, то можно пройти вакцинацию, сообщил эксперт.

Новость
Антитела к коронавирусу от «Эпиваккороны» выработались у 100% добровольцев от 18 до 60 лет

«Если мы будем жить с коронавирусом, нужно будет следить за своим состоянием и периодически “подкалываться” той или иной вакциной — благо их в ближайшее время появятся десятки. И я не сомневаюсь, что они будут совершенствоваться, потому что так бывает всегда», — заключил Чепурнов.

В России идут клинические испытания вакцины «Спутник Лайт». Она представляет собой один из двух компонентов вакцины «Спутник V», прививка с помощью которой делается в два этапа, сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По словам президента Владимира Путина, эта вакцина будет не такой эффективной, как обычный препарат: «уровень защиты будет поменьше, но все равно до 85% будет доходить» (по сравнению с более чем 91% для обычного препарата).

Гинцбург отметил, что, скорее всего, иммунитет после введения лайт-вакцины будет сохраняться менее длительный срок — на протяжении трех-четырех месяцев, однако препарат может сбить пик заболеваемости. Эту вакцину планируется использовать в странах, у которых нет возможностей самостоятельно произвести или купить более дорогие иностранные вакцины. Прежде всего речь идет об Африке, Юго-Восточной Азии и других регионах с высокой плотностью населения, но малыми ресурсами.

Виктория Полякова, Любовь Порываева

 О новом птичьем гриппе сообщил Роспотребнадзор
Мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19
США пригрозили России «не просто санкциями»
Жириновский призвал ввести ограничения по весу для россиян
У ФРГ запросили срочное разрешение на строительство «СП-2»
Раскрыта эффективность вакцины Pfizer против коронавируса
В Сингапуре на берег вынесло странную гигантскую рыбу
В Австрии «Спутник V» сравнили с автоматом Калашникова
Кремль ответил на данные о сделке Израиля и Сирией насчет вакцин
Новости партнеров
Занесло на снегу? Видео момента смертельной аварии в Н. Новгороде
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Долго нам еще терпеть?: новый выпуск с Шейниным разозлил россиян
Названа новая причина крушения «Титаника»
Горячие темы на Авто
Вера... 338
Мучает вопрос один --(перед сном ) 344
весёлые новости :) 269
Как вам видео с Марса? 241
Кино
Новые секс-символы: 15 молодых актеров, ворвавшихся на экраны От сына Джуда Лоу до племянника Рэйфа Файнса и рэпера Калюжного: эти молодые люди в свои 20+ уверенно и непреклонно завоевывают сердца юных (и не только) фанаток: рассказываем о главных крашах из последних кино- и телехитов
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Президент России встал на защиту простого человека перед мировым капиталом
Хватит смотреть на Запад: Россия – моложе, будущее – здесь
Основатель Tesla и SpaceX хочет поговорить с президентом России
Gnezdo.ru
5 актеров, которые развелись, а потом вернули жену
Сын Кориковой вырос без папы: что стало сегодня
Федорова в свои 43: что с ней стало и как выглядит
51-летняя дочь Вячеслава Тихонова; как выглядит
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь