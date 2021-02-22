Ученые допустили ненадобность второй дозы вакцины для перенесших COVID-19

Организм переболевшего COVID-19 человека вырабатывает необходимый иммунный ответ уже после первой дозы вакцины от коронавируса, что может сделать введение второй дозы ненужным и позволит распределить ограниченные запасы препарата среди большего числа людей. Об этом со ссылкой на несколько исследовательских работ сообщила газета The Wall Street Journal.
Одно из исследований провели в Медицинской школе Университета Мэриленда. В нем участвовали 59 медработников. Ученые выяснили, что у 42 участников исследования, которые уже переболели коронавирусом, после первой дозы вакцины в среднем вырабатывался более высокий уровень антител, чем у 17 человек, которые не перенесли COVID-19. При этом у первых иммунный ответ был настолько высок, что достиг уровня, наблюдаемого у людей, которые получили обе дозы вакцины и ранее не болели коронавирусом.
Коронавирус у переболевших медработников диагностировали в среднем за восемь-девять месяцев до прививки, говорится в исследовании. Уровень антител у них начал расти уже через неделю после получения вакцины, а через две стал в 500 раз выше, чем у тех, кто не болел, сообщили ученые.
У пациентов, переболевших COVID-19, после получения первого компонента вакцины наблюдается ускоренная выработка антител и достижение более высокого их уровня в сравнении с теми, кто еще не был инфицирован коронавирусом, подтвердила соавтор еще одного исследования — профессор микробиологии и инфекционных болезней в Школе медицины Икана при Медицинском центре Маунт-Синай доктор Вивиана Саймон. В этом исследовании участвовали 109 человек. О том, что однократная доза резко повысила уровень антител у переболевших, также говорится в исследовании Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле на основе данных о десяти вакцинированных.
Если переболевшим понадобится только одна доза вакцины, препарат можно будет распространить среди большего числа людей. В то же время переход на введение одной дозы может оказаться дорогостоящим и трудоемким из-за необходимости проводить тестирование, отметила WSJ.
Оно будет необходимо, чтобы определить, у кого из переболевших достаточно антител для получения только одного компонента, а у кого нет.
В то же время ученые израильского медицинского центра им. Хаима Шибы сообщили о высокой эффективности и одного компонента вакцины Pfizer. По их информации, она составила 85% через 15−28 дней после введения препарата. В своем исследовании ученые проанализировали данные около 9 тыс. вакцинированных.
«Когда человек переболевает коронавирусом, происходит первичная иммунизация, и, если ее нужно освежить, возможно, будет достаточно одной прививки. Это верно и в отношении Pfizer, и в отношении «Спутника», — отметил в беседе с РБК ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Чтобы понять, нужно ли пройти вакцинацию, он посоветовал переболевшим контролировать уровень антител примерно раз в два месяца.
«После перенесенной болезни лучше пойти и сдать анализы на антитела. Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие», — отметил Чепурнов. Если уровень антител существенно снизится и приблизится к так называемой «серой зоне», когда он находится между положительным и отрицательным значениями и неясно, есть ли еще антитела, то можно пройти вакцинацию, сообщил эксперт.
«Если мы будем жить с коронавирусом, нужно будет следить за своим состоянием и периодически “подкалываться” той или иной вакциной — благо их в ближайшее время появятся десятки. И я не сомневаюсь, что они будут совершенствоваться, потому что так бывает всегда», — заключил Чепурнов.
В России идут клинические испытания вакцины «Спутник Лайт». Она представляет собой один из двух компонентов вакцины «Спутник V», прививка с помощью которой делается в два этапа, сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По словам президента Владимира Путина, эта вакцина будет не такой эффективной, как обычный препарат: «уровень защиты будет поменьше, но все равно до 85% будет доходить» (по сравнению с более чем 91% для обычного препарата).
Гинцбург отметил, что, скорее всего, иммунитет после введения лайт-вакцины будет сохраняться менее длительный срок — на протяжении трех-четырех месяцев, однако препарат может сбить пик заболеваемости. Эту вакцину планируется использовать в странах, у которых нет возможностей самостоятельно произвести или купить более дорогие иностранные вакцины. Прежде всего речь идет об Африке, Юго-Восточной Азии и других регионах с высокой плотностью населения, но малыми ресурсами.
Виктория Полякова, Любовь Порываева