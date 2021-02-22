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17:00 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Фукусиме впервые за два года выловили зараженную радиацией рыбу

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Рыболовная ассоциация префектуры Фукусима на северо-востоке Японии впервые за два года выловила зараженную радиацией рыбу в местной акватории. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

Источник: AP 2020

Отмечается, что степень заражения пойманного морского окуня в пять раз превышает соответствующие национальные стандарты. В связи с произошедшим ассоциация приняла решение приостановить вылов рыб этого вида в водах Фукусимы.

В марте 2011 года из-за цунами на АЭС «Фукусима-1» вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали десятки тысяч человек.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, а на полный демонтаж станции потребуется не менее 40 лет. В пострадавших районах продолжается дезактивация почвы и различных объектов.

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