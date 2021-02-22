17:00 (мск), источник: ТАСС
СМИ: в Фукусиме впервые за два года выловили зараженную радиацией рыбу
ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Рыболовная ассоциация префектуры Фукусима на
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Отмечается, что степень заражения пойманного морского окуня в пять раз превышает соответствующие национальные стандарты. В связи с произошедшим ассоциация приняла решение приостановить вылов рыб этого вида в водах Фукусимы.
В марте 2011 года
В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, а на полный демонтаж станции потребуется не менее 40 лет. В пострадавших районах продолжается дезактивация почвы и различных объектов.