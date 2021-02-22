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19:26 (мск), источник: RTVi

Daft Punk объявили о завершении карьеры

Легендарные французские электронщики Daft Punk объявили о завершении карьеры. Об этом пишет Pitchfork со ссылкой на представителя группы Кэтрин Фрейзер. Фрейзер не назвала причину, по которой участники дуэта Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо решили закрыть проект.

Источник: AP 2020

Сами музыканты о распаде Daft Punk напрямую не объявляли, но на официальном ютьюб-канале группы появился восьмиминутный клип под названием «Эпилог». Видео — отрывок из фильма группы Electroma 2006 года.

Бангальтер и де Омем-Кристо основали Daft Punk в Париже в 1993 году. Почти за 30 лет дуэт выпустил всего четыре альбома, но стал одним из самых влиятельных коллективов в электронной и поп-музыке. Последний альбом группы, Random Access Memory, вышел в 2013 году.

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За свою карьеру музыканты получили несколько «Грэмми», написали несколько саундтреков, а икона хипстеров первого десятилетия 2000-х Джеймс Мерфи из LCD Soundsystem посвятил дуэту песню Daft Punk is Playing at My House.

Хит Канье Уэста Stronger практически полностью построен на сэмпле Harder, Better, Faster, Stronger дуэта. Daft Punk также спродюсировали одну из самых известных песен The Weeknd — Starboy.

В 2009 году Pitchfork поместил альбом Discovery на третье место в списке лучших альбомов 2000-х.

Кроме своей музыки, музыканты стали известными благодаря своим костюмам. Начиная с выхода альбома Discovery в 2001 году, участники группы появлялись на публике только в футуристичных шлемах, которые в итоге стали их фирменной фишкой.

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