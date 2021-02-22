22 февраля, источник: Life.ru
NASA показало видео посадки ровера Perseverance на Марс с его борта
Запись велась с нескольких камер с момента выброса парашюта.
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NASA показало, как выглядела посадка ровера Perseverance на Марс с его борта.
Ролик длительностью чуть более трёх минут продемонстрировали общественности на
Напомним, аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля. NASA уже показало первые фото с него, в том числе и цветные. В «Роскосмосе» поздравили американских коллег.