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22 февраля, источник: Life.ru

NASA показало видео посадки ровера Perseverance на Марс с его борта

Запись велась с нескольких камер с момента выброса парашюта.

Источник: AP 2020

NASA показало, как выглядела посадка ровера Perseverance на Марс с его борта.

Ролик длительностью чуть более трёх минут продемонстрировали общественности на пресс-конференции, проведённой космическим ведомством. Запись велась с нескольких камер с момента выброса парашюта и до посадки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля. NASA уже показало первые фото с него, в том числе и цветные. В «Роскосмосе» поздравили американских коллег.

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