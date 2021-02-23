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08:29 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые выделили гены, которые влияют на защиту от коронавируса

ТАСС, 23 февраля. Российские исследователи выделили несколько вариаций в генах из семейства HLA, которые играют ключевую роль в работе Т-клеток и всей системы приобретенного иммунитета. Оказалось, что они сильно влияют на характер течения и исход коронавирусной инфекции. Об этом пишет пресс-служба НИУ ВШЭ со ссылкой на статью в журнале Frontiers in Immunology.

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Источник: РИА "Новости"

«Помимо найденных нами зависимостей между генотипом и тяжестью течения COVID-19, предложенный подход также позволит оценить, насколько та или иная мутация в геноме вируса повлияет на формирование Т-клеточного иммунитета. Так, например, можно будет выявлять группы людей, для которых заражение новыми штаммами SARS-CoV-2 может привести к более тяжелой форме заболевания», — рассказал один из авторов работы, профессор НИУ ВШЭ Александр Тоневицкий.

Исследования показывают, что тяжелее всего коронавирусную инфекцию переносят пациенты с ожирением, хроническими болезнями сердца, диабетом, носители второй группы крови.

Еще одна группа факторов риска — генетическая.

Негативно на исход болезни могут влиять вариации связанного с предрасположенностью к болезни Паркинсона гена APOE, а также другие гены, часть из которых люди унаследовали от неандертальцев.

В ходе новой работы Тоневицкий и его коллеги изучали, как связаны различия в структуре генов из семейства HLA и тяжесть симптомов болезни у 500 жителей Москвы, около 100 из которых умерли от COVID-19.

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Выносливость зависит от генов

По словам ученых, эти гены играют ключевую роль в приобретении иммунитета к SARS-CoV-2 и другим вирусам. Они отвечают за транспортировку фрагментов вирусных белков на поверхность клетки и передачу их в Т-клетки. Это помогает распознавать зараженные клетки и уничтожать их.

В геноме каждого человека есть несколько десятков вариаций генов из семейства HLA. Их комбинация определяет, насколько он уязвим к разного рода инфекциям. В ходе своей работы ученые исследовали три подтипа этих генов, HLA-A, HLA-B и HLA-C.

Сопоставив данные с помощью системы машинного обучения, исследователи выделили наборы вариаций в этих генах, которые были связаны с повышенными шансами на попадание реанимацию и появление тяжелых последствий заражения коронавирусом.

В частности, вариант HLA-A*01:01 повышал риск гибели от COVID-19, тогда как вариации HLA-A*02:01 и HLA-A*03:01, наоборот, снижали его.

Используя эти сведения, ученые создали алгоритм, который может предсказывать, насколько опасным будет заражение SARS-CoV-2 для каждого конкретного пациента.

Его работу исследователи проверили на схожей базе данных, полученной в ходе изучения геномов 45 носителей коронавирусной инфекции, лечившихся в больницах Испании. Эта проверка подтвердила высокую точность предсказаний и указала, что вариации в генах HLA играют важную роль в определении того, насколько тяжело будет протекать COVID-19.

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