08:29 (мск), источник: ТАСС Наука
Ученые выделили гены, которые влияют на защиту от коронавируса
ТАСС, 23 февраля. Российские исследователи выделили несколько вариаций в генах из семейства HLA, которые играют ключевую роль в работе
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«Помимо найденных нами зависимостей между генотипом и тяжестью течения COVID-19, предложенный подход также позволит оценить, насколько та или иная мутация в геноме вируса повлияет на формирование
Исследования показывают, что тяжелее всего коронавирусную инфекцию переносят пациенты с ожирением, хроническими болезнями сердца, диабетом, носители второй группы крови.
Еще одна группа факторов риска — генетическая.
В ходе новой работы Тоневицкий и его коллеги изучали, как связаны различия в структуре генов из семейства HLA и тяжесть симптомов болезни у 500 жителей Москвы, около 100 из которых умерли от COVID-19.
По словам ученых, эти гены играют ключевую роль в приобретении иммунитета к SARS-CoV-2 и другим вирусам. Они отвечают за транспортировку фрагментов вирусных белков на поверхность клетки и передачу их в
В геноме каждого человека есть несколько десятков вариаций генов из семейства HLA. Их комбинация определяет, насколько он уязвим к разного рода инфекциям. В ходе своей работы ученые исследовали три подтипа этих генов,
Сопоставив данные с помощью системы машинного обучения, исследователи выделили наборы вариаций в этих генах, которые были связаны с повышенными шансами на попадание реанимацию и появление тяжелых последствий заражения коронавирусом.
В частности, вариант HLA-A*01:01 повышал риск гибели от COVID-19, тогда как вариации HLA-A*02:01 и HLA-A*03:01, наоборот, снижали его.
Его работу исследователи проверили на схожей базе данных, полученной в ходе изучения геномов 45 носителей коронавирусной инфекции, лечившихся в больницах Испании. Эта проверка подтвердила высокую точность предсказаний и указала, что вариации в генах HLA играют важную роль в определении того, насколько тяжело будет протекать COVID-19.