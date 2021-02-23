11:09 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 11 823 случая заражения коронавирусом. Это минимум с 8 октября
Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 12 956.
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МОСКВА, 23 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 823, это минимум с 8 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 189 153, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,3%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%) и Магаданской области (0,06%).
В частности, за сутки было выявлено 913 случаев заражения в
В настоящее время в России продолжают лечение 365 762 человека.
Число выздоровлений и смертей
Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 12 956. Всего с начала пандемии уже выздоровели 3 739 344 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 89,3% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 723 пациента в
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,01%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки был зарегистрирован 41 летальный исход в
Ситуация с коронавирусом в Москве
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 198, это минимум с 24 сентября. Всего в столице с начала пандемии выявили 970 755 заболевших.
Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,12%. Днем ранее было выявлено 1 723 инфицированных.