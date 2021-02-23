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11:23 (мск), источник: ТАСС

На Украине зарегистрировали вакцину против коронавируса компании AstraZeneca

Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщал, что 21 февраля первые 500 тыс. доз этой вакцины отправят на Украину.

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Источник: AFP 2020

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Вакцина Covishield против коронавируса, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, прибытие первой партии которой из Индии на Украину ожидается во вторник, прошла процесс украинской регистрации. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Минздрава Украины.

«Вчера, 22 февраля 2021 года, Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford / AstraZeneca для экстренного медицинского применения», — отмечается в нем.

Процесс регистрации препарата шел с 15 февраля. Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщал, что 21 февраля первые 500 тыс. доз этой вакцины отправят на Украину с фабрики в индийском городе Пуне. Ожидается, что она прибудет в киевский аэропорт Борисполь в течение дня. Новые поставки будут идти в течение 7−10 дней.

Вакцинация населения на Украине еще не началась. Власти страны отказались от российских препаратов. Они сообщили о заключении договора на получение более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, первые поставки которой ожидаются в апреле. Кроме того, Украина рассчитывает получить вакцины в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения. В это число войдут 117 тыс. доз вакцины фирмы Pfizer и 12 млн доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax.

Документы на регистрацию своих препаратов на Украине ранее подали Sinovac Biotech и Pfizer.

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