Рисунок кенгуру в полный рост оказался древнейшим в Австралии

Двухметровое изображение кенгуру в горном массиве Кимберли в Западной Австралии признано самым древним наскальным рисунком на континенте.
Ему от 17,1 до 17,5 тысячи лет, установили исследователи из Мельбурнского университета.
Чтобы установить возраст рисунка, ученые провели радиоуглеродное датирование окаменелых гнезд роющих ос рядом с наскальной живописью, сообщает The Archaeology. Это часть масштабного проекта по датировке наскального искусства Австралии, в котором участвуют ряд университетов, научных организаций и объединений аборигенов страны.
Кенгуру нарисован на стене древней пещеры над рекой Дрисдейл. Рисунок в натуральную величину характерен для так называемого «натуралистического» периода в древнем искусстве, когда животных рисовали очень точно.
Искусство коренных народов Австралии — одна из старейших непрерывных художественных традиций в мире, здесь найдено более 100 тысяч древних рисунков.
Ранее таким же способом австралийские ученые смогли датировать загадочные наскальные рисунки, изображающие древний потоп.