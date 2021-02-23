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11:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рисунок кенгуру в полный рост оказался древнейшим в Австралии

Он выполнен очень натуралистично.

Двухметровое изображение кенгуру в горном массиве Кимберли в Западной Австралии признано самым древним наскальным рисунком на континенте.

Ему от 17,1 до 17,5 тысячи лет, установили исследователи из Мельбурнского университета.

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Чтобы установить возраст рисунка, ученые провели радиоуглеродное датирование окаменелых гнезд роющих ос рядом с наскальной живописью, сообщает The Archaeology. Это часть масштабного проекта по датировке наскального искусства Австралии, в котором участвуют ряд университетов, научных организаций и объединений аборигенов страны.

Кенгуру нарисован на стене древней пещеры над рекой Дрисдейл. Рисунок в натуральную величину характерен для так называемого «натуралистического» периода в древнем искусстве, когда животных рисовали очень точно.

Искусство коренных народов Австралии — одна из старейших непрерывных художественных традиций в мире, здесь найдено более 100 тысяч древних рисунков.

Ранее таким же способом австралийские ученые смогли датировать загадочные наскальные рисунки, изображающие древний потоп.

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