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13:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин почтил память павших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

В церемонии приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, участники боевых действий и ветераны военной службы, а также учащиеся Московского суворовского военного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Военного университета министерства обороны. Церемонию завершил торжественный марш роты почетного караула.

Ранее сегодня Владимир Путин поздравил россиян с праздником.

Он отметил боеспособность вооруженных сил и поблагодарил всех военнослужащих за достойное исполнение своего долга. 19 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, президент присвоил воинские и специальные звания более 60 сотрудникам силовых ведомств.

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