Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В церемонии приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, участники боевых действий и ветераны военной службы, а также учащиеся Московского суворовского военного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Военного университета министерства обороны. Церемонию завершил торжественный марш роты почетного караула.
Ранее сегодня Владимир Путин поздравил россиян с праздником.
Он отметил боеспособность вооруженных сил и поблагодарил всех военнослужащих за достойное исполнение своего долга. 19 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, президент присвоил воинские и специальные звания более 60 сотрудникам силовых ведомств.