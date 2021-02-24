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07:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В России выросла нагрузка на психиатрические и психологические службы

Как выяснил «Ъ», за время пандемии коронавируса в России выросло число граждан с тревожными и депрессивными расстройствами — в разных регионах России от 10% до 30%. В Москве с весны по конец 2020 года за неотложной психологической помощью обратилось на 28% граждан больше, чем годом ранее. Россияне жалуются на страх заболеть, панические атаки и суицидальные мысли, связанные с боязнью осложнений.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Первыми об увеличении числа пациентов в тревожном состоянии заговорили врачи Санкт-Петербурга. Здесь количество обращений к психиатрам за время пандемии выросло на 30% по сравнению с 2019 годом, говорит руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Центра имени Бехтерева Минздрава РФ Татьяна Караваева. «А если речь идет о необходимости психологической помощи, то здесь цифры еще выше», — добавила она.

«Ъ» выяснил, что аналогичную тенденцию фиксируют специалисты и в других регионах.

В департаменте труда и социальной защиты Москвы сообщили «Ъ», что с 1 марта по 31 декабря 2020 года на телефон неотложной психологической помощи «051» поступило более 71 тыс. звонков. Это на 28% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

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  • Большая часть жалоб связана с депрессивными и стрессовыми состояниями, переживаниями о здоровье, зависимостями, конфликтами в семье и отношениях, проблемами одиночества, а также личностными и возрастными кризисами.
  • Подавляющее число обратившихся — женщины (74,9%).
  • Чаще всего помощь просили люди в возрасте 29−35 лет (26,1% обратившихся мужчин, 20,6% женщин) и 36−50 лет (27,9% мужчин, 29,6% женщин).

Главный внештатный психиатр депздрава Москвы Георгий Костюк считает, что первая волна пандемии прошла для жителей столицы «с минимальными издержками в плане психического здоровья», поскольку, по его словам, «оказание медицинской помощи было организовано на очень высоком уровне». «Некоторый рост» тревожно-депрессивных расстройств был отмечен во вторую волну, которая оказалась более затяжной.

Костюк уточняет, что из-за длительного сохраняющегося риска заболеть и большого числа заболевших знакомых у людей постепенно стала снижаться антистрессовая устойчивость.

Главный психотерапевт минздрава Башкирии Ильгиз Тимербулатов рассказал, что весной 2020 года резко увеличилось (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) количество обращений, связанных с тревожностью (на 40%), паническими (36%) и навязчивыми расстройствами (30%).

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Осенью в республике на 45% выросло число обращений с депрессиями, вызванными изоляцией, удаленной работой, семейно-бытовыми конфликтами. На 20% увеличилось число обращений с органическими депрессиями после перенесенного COVID-19. Кроме того, на 60% выросло число обращений в связи с суицидальным поведением подростков: речь идет и о суицидальных мыслях, и о попытках суицида.

Важными факторами, по словам Тимербулатова, стали изоляция и вынужденное длительное пребывание подростков в одной квартире с семьей. «За 20 лет моей практики я с таким столкнулся впервые», — подчеркнул он.

Нагрузка на специалистов выросла и в Воронежской области. По данным местного депздрава, в службу экстренной психологической помощи в 2020 году поступило 10 178 обращений, что на 10,4% выше, чем в 2019 году. В региональном ведомстве уточнили: часть обратившихся говорили о страхе заразиться коронавирусом, трактовали обычные проявления панических атак как проявления коронавирусной инфекции, а головные боли невротического характера — как осложнения после инфекции.

В минздраве Приморья сообщили «Ъ», что в 2020 году в диспансерном отделении краевой клинической психиатрической больницы зарегистрировали 126 тыс. обращений, что на 10% выше, чем в прошлом году. Каждый пятый запрос касался психических и невротических нарушений из-за коронавируса. Главврач Максим Артамонов уточнил, что в начале года жалобы были связаны с ограничительными действиями, риском потери доходов, вынужденной самоизоляцией.

А вот во второй половине года пациенты жаловались уже на страх перед болезнью. Симптомы, по его словам, почти одинаковые — панические атаки, длительная бессонница, потеря аппетита и интереса к жизни.

По информации Пензенской областной психиатрической больницы имени Евграфова, в два раза увеличилось число обращений по телефону экстренной психологической помощи (в 2019 году — 713 звонка, в 2020 году —1353 звонка). Общее число обратившихся за психиатрической или психологической помощью в 2020 году значительно не изменилось, однако в структуре синдромов у обратившихся пациентов в три раза увеличилась доля тревожно-депрессивных нарушений.

В Волгоградской области в 2020 году за психологической помощью обратились 9040 человек, что на 446 больше, чем годом ранее, говорят в региональном комитете здравоохранения. Кроме того, во время пандемии на 5% возросло число обращений за психологической помощью.

В ведомстве сообщили, что к традиционным проблемам добавились жалобы на тревогу, усталость от карантина, апатию, опасение за будущее, растерянность и страх заболеть, панические атаки, суицидальные мысли, связанные с боязнью осложнений. В минздраве добавили, что чаще всего обращались граждане, находящиеся в длительной изоляции, а также столкнувшиеся с одиночеством. Впрочем, в период пандемии обострились и внутрисемейные конфликты.

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Из общей картины несколько выбивается Ульяновская область. В местном министерстве здравоохранения сообщили, что в 2020 году в связи с ограничениями, вызванными пандемией, количество обращений пациентов за психиатрической помощью снизилось на 22%. Однако уже в январе 2021 года к психиатрам обратились 4484 человек, что на 54,7% выше аналогичного периода прошлого года.

«Вероятно, дали о себе знать тот хронический стресс и тревога, страх заболеть, которые люди испытывали в течение длительного времени», — считают в минздраве области. Кроме того, там сообщили, что в 2020 году увеличилось количество психозов среди подростков на 45%.

Психолог, сотрудник центра фундаментальной и консультативной персонологии НИУ ВШЭ Вениамин Колпачников рассказал «Ъ», что за время пандемии число его клиентов увеличилось вдвое. Он считает, что люди активнее обращаются за психологической помощью из-за сбоя привычного режима работы и жизни, а также поскольку вынужденная изоляция многих «возвратила к себе»: «Вопросы и трудности, на которые раньше не обращали внимания, стали явными, и люди просто не могли ими не заниматься».

Старший научный сотрудник Института психологии РАН Мария Падун полагает, что далеко не все столкнулись с подобными проблемами.

«Мишенью», по ее мнению, стали наиболее уязвимые, предрасположенные к тревоге, либо те, кто в большей степени нуждается в социальных контактах, а также люди «с низкой толерантностью к ситуации неопределенности».

Доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Марина Артемьева отмечает, что больше проблем возникло у тех, кто строго соблюдал самоизоляцию или переболел в тяжелой форме. «При изучении последствий острых респираторных инфекцией, вызванных другими коронавирусами, замечено, что 30% больных потом обращаются к неврологам. Психозы и депрессии в отдаленном периоде развиваются у 10%», — добавила Артемьева.

По ее словам, избавить людей от страхов может вакцинация: те, кто сделал прививку или переболел в легкой форме, испытывают эмоциональный подъем и стремятся вернуться к живому общению.

Наталья Костарнова, корсеть «Ъ»

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