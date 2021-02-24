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00:15 (мск), источник: ТАСС

Россиян ожидает сокращенная трехдневная рабочая неделя

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя после длительных выходных в честь Дня защитника Отечества, сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

Источник: Агентство «Москва»

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней — с 24 по 26 февраля», — сообщили в Роструде.

Предыдущая рабочая неделя длилась шесть дней, по субботу, а выходные — с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.

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В ведомстве напомнили, что Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней. В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными, а рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

В начале ноябре россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября. Таким образом, в первую ноябрьскую неделю россияне будут работать с 1 по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 7 ноября.

Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря.

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