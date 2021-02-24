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05:20 (мск), источник: ТАСС

Китайский зонд «Тяньвэнь-1» вышел на опорную орбиту Марса

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Беспилотный космический аппарат КНР «Тяньвэнь-1» в среду вышел на опорную орбиту Марса и вскоре приступит к научным исследованиям. Об этом сообщил Центр по исследованию Луны и космическим программам Китайского национального космического управления.

Источник: AP 2020

Как уточняется на его официальной странице в социальной сети WeChat, зонд завершил корректировку траектории в 06:29 по пекинскому времени (01:29 мск).

По данным центра, в ближайшие три месяца аппарат будет находиться на высоте от 280 км в перицентре (точка, наиболее приближенная к планете) до 59 тыс. км над поверхностью планеты.

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С момента запуска «Тяньвэнь-1» преодолел свыше 470 млн км (полет по прямой линии между Марсом и Землей невозможен из-за гравитационного поля Солнца, поэтому выбираются более длинные траектории — эллиптическая, параболическая и гиперболическая). При выходе на марсианскую орбиту с учетом специфики движения он удален от нашей планеты более чем на 212 млн км.

Ожидается, что в мае-июне зонд совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Предполагается, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды.

Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата.

«Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. 10 февраля он достиг эллиптической орбиты Марса. Аппарат весит 5 тонн: 1,3 тонн приходится на посадочный модуль и 3,7 тонн — на орбитальную станцию. Он оснащен 13 современными измерительными приборами.

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