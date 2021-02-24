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07:26 (мск), источник: ТАСС

В ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 20%

ЖЕНЕВА, 24 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом снизилось в мире с 15 по 21 февраля на 11%, а количество летальных исходов — на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Снижение заболеваемости происходит шестую неделю подряд, говорится в опубликованном в среду в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Источник: AP 2020

«Число сообщений о новых случаях заражения в мире снижается шестую неделю подряд, их зафиксировано на 11% меньше», — констатировали в ВОЗ.

За прошедшую неделю было зарегистрировано 2 457 026 заразившихся и 66 359 летальных исходов. По состоянию на 21 февраля в мире насчитывалось 110 763 898 случаев инфицирования и 2 455 331 случай смерти пациентов.

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Особенно заметным спад заболеваемости за минувшую неделю был в Северной и Южной Америке (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 9%), Европе (на 7%) и Восточном Средиземноморье (на 7%). Смертность в этих регионах также упала — соответственно на 23%, 6%, 19% и 3%. Снижение летальности зафиксировано также в Африке (на 20%) и Юго-Восточной Азии (на 6%).

В Северной и Южной Америке за семь дней заразились более 1,06 млн человек и умерли более 34 тыс.

В Европе зарегистрировано более 939 тыс. новых случаев инфицирования и более 24 тыс. летальных исходов. В Восточном Средиземноморье врачи выявили более 181 тыс. заразившихся, умерли более 2,4 тыс. человек.

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 480 тыс. Далее следуют Бразилия (более 316 тыс. новых случаев), Франция (более 131 тыс.), Россия (более 92 тыс.), Индия (более 86 тыс.), Италия (более 84 тыс.), Великобритания (более 78 тыс.), Чехия (более 65 тыс.), Индонезия (более 60 тыс.), Иран (более 55 тыс.).

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