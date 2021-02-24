Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля повысят социальные выплаты Кто станет получать больше
Фоторепортажи
8На Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна
42Снимок акул стал лучшим на конкурсе подводной фотографии
11:10 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 11 749 новых случаев коронавируса

В России за последние 24 часа зафиксировали 11 749 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

«За последние сутки в России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 218 человек», — говорится в сообщении.

Читайте также
Меркель считает, что Германия столкнулась с третьей волной пандемии

За прошедшие сутки наибольшее число новых случаев инфекции было зарегистрировано в Москве (1417), Санкт-Петербурге (909) и Московской области (695).

Всего в России выявлено 4 200 902 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 430 летальных исходов, выздоровели 3 751 562 человека.

Ранее, 19 февраля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что риск заболеть COVID-19 в России всё еще достаточно высокий. Она отмечала, что в зимний период иммунная система у человека слабее, чем осенью.

18 января в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что показывает практика.

Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Ее итоговая эффективность составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

 Препаратная функция: чем отличаются вакцины от СOVID-19
Модель для разборки: продавцы смартфонов начали демпинговую войну
Директора норильской фабрики задержали после гибели рабочих
В Госдуме ответили на критику Пашиняна в адрес «Искандеров»
В Челябинской области сотни человек оказались в снежном плену
Госдолг России увеличился на 5,4 трлн рублей за 2020 год
Шанс или проклятие: для кого льготная ипотека станет выгоднее
Стал известен реальный масштаб кибератаки «русских хакеров»
Здоровье
Как не попасть на развод: 6 правил выбора стоматологии На что обратить внимание, чтобы после лечения не стало мучительно больно.
Hi-Tech
Зачем россияне продают чеки из магазинов. И зачем покупают Все гораздо сложнее, чем кажется
Горячие темы на Авто
Техосмотру нашли выход из ситуации Требования к операторам ТО будут упрощены 165
Праздник с каплей грусти -- 163
Малыш и папа... 159
Праздничные страдания пожилого авео 152
Новости партнеров
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Белка годами стучала в окно. Лишь спустя 8 лет люди узнали причину
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Сперва кажется, что на снимке красивая девушка. Но ниже все не совсем так
Дети
Молодая жена Петросяна растрогала сеть новым снимком с сыном Фанаты очарованы Ваганом
Новости партнеров
Как выживал космонавт Крикалев, забытый в космосе из-за распада СССР
Сперва кажется, что на снимке красивая девушка. Но ниже все не совсем так
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Настоящие фамилии еврейских звезд российского шоу-бизнеса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь