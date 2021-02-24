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17:17 (мск), источник: ТАСС Наука

Коронавирус заподозрили в провоцировании болезни Паркинсона и слабоумия

ТАСС, 24 февраля. Опыты на обезьянах показали, что в некоторых случаях заражение коронавирусом нового типа приводит к острым воспалениям мозга, а также провоцирует образование белковых клубков, связанных с болезнью Паркинсона и слабоумием. Результаты исследования опубликовал bioRxiv.

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Источник: AP 2020

Исследования показывают, что коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) поражает не только легкие, но и другие ткани — слизистую оболочку носа, пищевод, сосуды и сердце. Это может объяснять, почему многие заболевшие теряют обоняние, испытывают проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы.

Также COVID-19 может вызывать серьезные нарушения в работе мозга, в том числе делирий, который выражается в помрачении сознания и горячечном бреде, временное ухудшение памяти и умственных способностей.

В ходе нового исследования нейрофизиологи под руководством Ингрид Филиппенс из Центра биомедицинских исследований приматов в Рейсвейке (Нидерланды) предположили возможную причину подобных проблем. Они наблюдали за развитием инфекции у четырех макак-резусов (Macaca mulatta) и четырез макак-крабоедов (Macaca fascicularis).

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Ученых интересовало, может ли вирус проникнуть прямо в клетки мозга приматов и возникнут ли из-за этого какие-то видимые нарушения в их работе. Ответ на этот вопрос важен, поскольку ученые пока не могут точно сказать, с чем именно связаны некоторые нарушения в работе сознания и памяти заразившихся коронавирусом — с проникновением инфекции в мозг или сбоями в функционировании кровеносной системы.

Чтобы выяснить это, Филиппенс и ее коллеги на протяжении двух недель наблюдали, как менялась работа мозга макак после их заражения SARS-CoV-2.

Ученые кормили животных сахаром, который был «помечен» радиоактивным изотопом фосфора. Благодаря этому исследователи могли отследить, какие регионы мозга потребляли этот сахар.

Наблюдения показали, что вирус действительно попал в клетки мозга в самых разных его отделах: например, в мозжечке, в двигательной коре и в гиппокампе. Эти опосредованные результаты ученые затем подтвердили, проанализировав пробы тканей мозга животных на предмет следов РНК вируса в них.

Во всех случаях при проникновении вируса в мозге макак развивалось воспаление и образовывались так называемые тельца Леви — скопления белков, которые обычно возникают у носителей болезни Паркинсона и некоторых форм старческого слабоумия.

Эти структуры появлялись даже у тех макак, болезнь у которых не проявлялась внешне.

Пока нейрофизиологи не могут точно сказать, как вирус провоцирует образование этих скоплений белка и способствует развитию воспалений. Тем не менее, как заключают авторы статьи, существование подобных побочных эффектов необходимо учитывать при оценке возможных долгосрочных последствий пандемии COVID-19.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.

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